V najnovšom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

29. apr 2019 o 8:22 Alexandra Janigová

Téma z titulky: V súvislosti s plánovanou stratifikáciu nemocníc a hrozbou zániku niektorých oddelení v žilinskej nemocnici, sme sa zhovárali s riaditeľom Fakultnej nemocnice Žilina Igorom Stalmašekom.

Dvere na železničnej stanici mali slúžiť hendikepovaným, už mesiace sú však zatvorené.

Aj Ľubomír Sečkár číta MY Žilinské noviny.

V Žiline spomínali na útek Vrbu a Wetzlera z koncentračného tábora.

Dobrou príležitosťou na magické vynútenie si lásky bolo pohostenie počas Veľkej noci a stavania mája.

O tom, kedy vznikla lekáreň v Žiline, nie sú v archívoch presné písomné správy. Je však isté, že do roku 1949 ich bolo v meste celkovo päť.

V srdci bytovky v centre Žiliny vysadili strom.

Predstavujeme vám ďalších nominovaných v súťaži Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc: Jozef Abafi, ktorý je roky hercom v Bábkovom divadle v Žiline, Slavomír Konečný nemá ešte ani štyridsať, no už 15 rokov pôsobí ako tréner v štruktúre futbalovej akadémie MŠK Žilina, Heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, Helena Zahradníková, rodáčka z Turzovky, je speváčkou folklórnych piesní, najmä z Kysúc.

Na hornom Považí zvíťazili tentokrát monografie.

Divadelný medveď pozná svojich víťazov.

V nemocnici oslávili päťsté bábätko, volá sa Elka.

Žilinčan Pavol Vitek minulý týždeň v krajskej knižnici pokrstil už svoju tretiu cestovateľskú knihu. Tentokrát to bola knižka o jeho ceste po Bajkalsko-amurskej magistrále, ktorej sa skrátene hovorí BAM.

Cyklobusy spúšťajú 1. mája piatu sezónu.

V Trnave môžu prežívať brankári malé „Deja Vú“. Podarí sa to?

Žilinský klub pripravil pre svojich fanúšikov možnosť vycestovať na finále spoločným autobusom.

Šošoni odohrali ďalší ligový duel v Michalovciach.

Pre vodnopólistov KPŠ Nereus Žilina bol turnaj vo Francúzsku odmenou i motiváciou zároveň.

Hrivík sa pripravuje na novú sezónu. Pre zranenie musel Marek Hrivík oželieť časť sezóny aj domáce majstrovstvá.

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom. Na obrátkach naberá hlasovanie v súťaži Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc! Okrem toho sme pripravili aj prílohu Trh práce, plnú zaujímavého čítania.