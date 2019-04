Z francúzskej vody vylovili striebro

Pre vodnopólistov KPŠ Nereus Žilina bol turnaj vo Francúzsku odmenou i motiváciou zároveň.

28. apr 2019 o 16:03 Dominika Mariňáková

Veľkonočné sviatky využili žilinskí vodnopólisti na športovú cestu do Francúzska. Výber U15 sa zúčastnil podujatia Tournoi International minimes ROGER LEBAS vo francúzskom mestečku Livry-Gargan neďaleko Paríža.

„Takúto možnosť nám ponúkol tréner z Novákov, ktorý tam približne desať rokov pôsobil. Aj Nováky mali ambíciu vycestovať do Francúzska, ale v rovnakom čase organizovali turnaj pre vyššiu kategóriu, takže sa im to napokon nepodarilo. My sme sa posnažili a získali sme prostriedky, aby sme sa turnaja mohli zúčastniť,“ priblížil Róbert Hvorečný, ktorý bol súčasťou žilinskej výpravy.

V konkurencii francúzskych celkov Žilinčania obstáli výborne, z turnaja si napokon odniesli strieborné medaily. „Uvedomili sme si, kde sú chlapci v porovnaní s Európou,“ zhodnotil Hvorečný. „Máme skúsenosti so slovenskou ligou, ktorá je rozdelená na dve súťaže, výkonnostne slabších a silnejších mužstiev. Žilina hrá v skupine o 1.-6. miesto. Okrem toho máme skúsenosti s Chorvátmi, Čechmi, prípadne Slovincami, ale Francúzsko bolo niečo, s čím sme sa doteraz nestretli.“

Prečítajte si tiež: Eliška Mintálová s triumfom na medzinárodných pretekoch, zdolala aj Kaliskú

Turnaj neďaleko Eiffelovky bol pre hráčov KPŠ Nereus Žilina odmenou za doterajšie úsilie i motiváciou do záverečných ligových turnajov. „Momentálne sú chalani vo veku, keď bojujeme o to, aby ostali po hromade. Predsa len, na tínedžerov čaká množstvo ďalších lákadiel. Takže aj po tejto stránke to bolo pre nich atraktívne,“ povedal Hvorečný a doplnil: „Momentálne sme v slovenskej lige tretí. Teoreticky máme šancu na druhé miesto, museli by sme však všetko vyhrať. Ambíciou je udržať bronzovú priečku.“

Jeho syn je súčasťou žilinského tímu. Spoločne s ďalšími rodičmi sa snažia pomáhať trénerom, ktorí mladých vodnopólistov vedú už niekoľko rokov. „Miroslavovi Šalagovi, Martinovi Nedelkovi a Martinovi Nedelkovi mladšiemu patrí veľká vďaka za to, ako sa chalanom venujú a čo všetko ich naučili. Skutočne treba oceniť ich prácu,“ dodal Hvorečný s vďakou.

Výsledky KPŠ Nereus Žilina na turnaji vo Francúzsku: AS Chelles WP – KPŠ Nereus Žilina 4:12, CN Livry-Gargan - KPŠ Nereus Žilina 4:9, Sélection LIFN (výber Paríža) - KPŠ Nereus Žilina 9:9.

Finále: KPŠ Nereus Žilina – Sélection LIFN 11:13.

Hráč Nereusu Daniel Ondrčka sa zároveň stal najlepším hráčom turnaja.