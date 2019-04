Železnice upozorňujú na výluky na tratiach, dotknú sa aj Žiliny

Cestujúcich prepravia náhradné autobusy.

26. apr 2019 o 18:34 SITA

ŽILINA. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výlukové práce na tratiach, pre ktoré budú cestujúcich prepravovať náhradnými autobusmi. Ako agentúru SITA informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, cestujúcich čaká výluka v úseku Žilina - Bytčica 29. apríla od 7:40 do 13:40. Pôjde o bežnú údržbu trate.

Ďalej bude výluka medzi Kysakom - Ličartovcami a Drienovskou Novou Vsou 29. a 30. apríla od 8:40 do 13:50. Pracovníci ŽSR budú na úseku vymieňať výhybkové súčiastky, vymieňať a zvárať chybné koľajnice či upravovať štrkové lôžko trate. Hovorca železníc tiež upozorňuje na výluku v úseku Levice - Kalná nad Hronom v dňoch 29. a 30. apríla od 8:25 do 11:35. ŽSR v rámci tejto výluky opraví geometrickú polohu koľaje.



Výluky na železničných tratiach budú ešte v úsekoch ŽST Zvolen os. st. – ŽST Sliač – ŽST Vlkanová od 29. apríla do 5. mája od 7:55 do 18:00 (oprava koľajového lôžka koľaje, výmena koľajníc, oprava geometrickej polohy koľaje), Dolný Štál – Dunajská Streda 27. apríla od 8:25 do 15:00 (výmena podvalov), Orechová Potôň – Lehnice 29. apríla od 8:30 do 14:20 (oprava geometrickej polohy koľaje, zváranie koľajníc) a v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská 28. apríla od 8:55 do 14:00 (oprava geometrickej polohy koľaje). Hovorca ŽSR Lukáč upozorňuje, že vo všetkých spomínaných úsekoch budú pre výluky vlaky nahradené autobusmi.