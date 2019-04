Hrivík: Ruské tímy sú v príprave pozadu, tak som trénoval ako dorastenec

Pre zranenie musel oželieť časť sezóny aj domáce majstrovstvá.

25. apr 2019 o 20:31 Dominika Mariňáková

Marek Hrivík by sa mal v nasledujúcej sezóne vrátiť do KHL.(Zdroj: ARCHÍV M.H.)

Žilinský rodák Marek Hrivík v decembri nečakane rozviazal kontrakt s tímom Viťaz Podoľsk. Dôvodom bolo zranenie, z ktorého sa však napokon dostal vďaka spolupráci s odborníkom z Minnesoty. Niekdajší hráč New Yorku Rangers či Calgary Flames je aktuálne v príprave na novú sezónu, v ktorej by mal opäť vykorčuľovať na klziská KHL.

Keď som vám volala kvôli rozhovoru, zastihla som vás na tréningu. Ako momentálne vyzerá váš tréningový proces?

- Trénujem už šiesty týždeň. Robím trojtýždňové cykly, tri týždne mám tréning, potom týždeň pauzu. V utorky a štvrtky trénujem u Romana Švantnera v Banskej Bystrici, v pondelok, stredu a piatok som doma. Takto budem fungovať až do júla, potom sa vraciam naspäť do Ruska.

Chodíte aj na ľad?

- Chodím si zahrať s kamarátmi, je to však také voľnejšie. Čoskoro však budú roztápať ľad, takže už to končí a opäť potom až od júla.

Na čo sa momentálne zameriavate?

- V tejto fáze mám silovú časť, potom ma opäť čaká niečo nové.

Ako ste sa dostali k hokeju?

- Známy môjho otca mal tiež syna, ktorý hrával hokej. V siedmich rokoch som to teda išiel skúsiť aj ja a ostal som pri tom doteraz.

V osemnástich rokoch ste odchádzali do zámoria. Bola to veľká zmena?

- Ani nie. Vtedy už fungoval projekt dvadsiatky, do ktorého som šiel ako sedemnásťročný. Keby ten projekt nebol, išiel by som preč už v sedemnástich. Takto som však mohol hrať s dvadsaťročnými v slovenskej extralige ako sedemnásťročný. Tým pádom som to o rok odložil a do zámoria som išiel až v osemnástich.

Projekt dvadsiatky je v slovenskom hokeji veľmi diskutabilný. Ale vy ste zrejme ocenili možnosť hrať v mladom veku mužskú extraligu...