Kapitulík parkovanie spoplatniť nechce

Ubehlo už viac ako sto dní, odkedy sa nový primátor a mestské zastupiteľstvo ujali svojich funkcií. Minulý pondelok poslanecký zbor schválil viacero dôležitých uznesení. Hovorili sme s predsedom finančnej komisie Martinom Kapitulíkom.

26. apr 2019 o 9:23 Michal Filek

Ako hodnotíte situáciu v meste štyri mesiace po voľbách?

- Niečo viac ako sto dní je veľmi krátka doba. To môžete akurát mesto procesne uchopiť. Aj keď od primátora, ktorý bol predtým 16 rokov poslancom, sa mi zdá vedenie mesta ako keby zaspaté. Ako keby nie veľmi pružne pristupovalo k riešeniu problémov, ktoré trápia Žilinčanov. Ale verím, že sa to časom zlepší a že mestský úrad získa určitý drajv na to, aby veci začal aktívne a v rozumnom časovom rozsahu riešiť. Aby Žilinčania pocítili, že došlo k zmene a že tá zmena je pozitívna. Verím, že to tak bude, minimálne z pozície svojej, poslanca a predsedu finančnej a majetkovej komisie, sa budem prostredníctvom plnenia svojho volebného programu snažiť o to, aby sa podmienky pre život Žilinčanov výrazne zlepšili.

Prečítajte si tiež: Žilinská plaváreň praská vo švíkoch, radnica uvažuje o viacerých projektoch

Čo sa vám už podarilo zrealizovať?

- V súčasnosti už mesto rieši polopodzemné kontajnery, čo bola naša top priorita. Okrem toho sme schválili financie na výrazne vyšší objem čistenia ciest a chodníkov, čo trápi Žilinčanov už dlhodobo. Posilní sa aj kosenie verejných priestranstiev.

Veľa peňazí tento rok išlo aj do zimnej údržby.

- Trošku ma mrzí, že ju mesto nezvládlo. Aj keď objektívne treba povedať, že bola veľmi silná zima. Ale ja som zvyknutý riešiť problémy intenzívne a keď sa ma novinári pýtali, čo bude prvá vec, ktorú urobím ako primátor, odpovedal som, že si sadnem a nastavíme zimnú údržbu tak, aby sme ju zvládli. Súčasný primátor povedal, že prvá vec bude, že predá primátorské Audi A8. Zimná údržba nám vybuchla a na Audine sa stále vozí. To je ale len taká úsmevná vsuvka. Riešiť by sa mali v prvom rade priority.

Sľubovali ste riešenie športovej infraštruktúry. Pohne a v tomto smere niečo?

- Obyvateľom Soliniek som sľúbil, že sa cez celé Solinky postaví cyklotrasa, v rámci ktorej sa opravia aj kritické úseky chodníkov. Sú to najmä úseky od lávky, ku kostolu, kde sa vybuduje nový chodník pre peších, a vedľa povedie cyklotrasa. Som rád, že sa to podarilo dotiahnuť a mesto má už na túto akciu schválené prostriedky.