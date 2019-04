Rapešáci robia najlepšie študentské rádio na Slovensku, opäť to potvrdili

Študentské internátne rádia Rapeš získalo prvenstvo v súťaži Rádioralley. Z ich úspechom je najmä fakt, že ich práca baví.

27. apr 2019 o 9:57 Alexandra Janigová

Už po niekoľkýkrát ste získali prvenstvo v súťaži Rádioralley, čo je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Ako si myslíte, že sa vám to darí v čom je sila vášho úspechu?

- Viliam Ažaltovič: Každý úspech takéhoto rozmeru je jednoznačne v kolektíve. Nebyť dobrých vzťahov a atmosféry, aká medzi nami v rádiu vládne, nebolo by ani týchto úspechov. Kľúč k úspechu je teda vzájomný rešpekt.

- Timo Dobrovolný: Naposledy to bolo pred 6 rokmi v roku 2013. Už nikto zo súčasných členov ten predošlý úspech nezažil, preto som rád, že sme sa ako kolektív tak dobre zohrali a spoločne zamakali na víťazných nahrávkach. Titul IRŠ Roka 2019 jednoznačne patrí každému jednému členovi nášho rádia.

Prečítajte si tiež: Laco Čierny ostáva fotografickým umením naďalej nenapodobniteľný

Rapeš získal 1. miesto, a teda ocenenie Internátne rozhlasové štúdio školského roka 2019. Čo všetko sa v tejto kategórii hodnotí? Aké sú vôbec kritériá, aby ste sa mohli do súťaže zapojiť?

– Viliam Ažaltovič: Do súťaže sa môže zapojiť ktorékoľvek internátne rozhlasové štúdio, ktoré pôsobí na niektorej zo slovenských alebo českých vysokých škôl, resp. univerzít.