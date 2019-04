Ak vodopád stratí vodu, prídeme o pamiatku

Vodopád v obci Hlboké nad Váhom patrí k najvyhľadávanejším prírodným a turistickým atrakciám v okrese Bytča. Nie je však vylúčené, že oň prídeme. Stráca sa v ňom totiž voda.

24. apr 2019 o 16:49 Michal Filek

HLBOKÉ NAD VÁHOM. Na problém so stratou vody vo vodopáde nás upozornili horskí cyklisti a turisti, ktorí tadiaľto prechádzali. Tí sú dokonca presvedčení, že za to môžu chatári, ktorí z neho odčerpávajú vodu do svojich bazénov. „Je to hrozný pohľad, vodopád bez vody. A dole chatári s napustenými bazénmi. Určite to môže súvisieť,“ zavolali nám do redakcie.

Prečítajte si tiež: Má 25 rokov a bude riadiť obec

Zatiaľ ešte vodopád

Hlbocký vodopád sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (CHKO SV), ktorá pribudla do siete veľkoplošných chránených území v roku 1989. Bola vyhlásená za účelom zabezpečenia ochrany a racionálneho využívania najzachovalejších častí prírodného prostredia Strážovských a Súľovských vrchov.

Riaditeľ správy CHKO SV Karol Pepich hovorí, že prírodným vodopádom podľa zákona o ochrane prírody je „prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením prírodných síl bez zásahu človeka padá z výšky nad 3 m alebo preteká súvislým alebo kaskádovitým skalným zrázom strmým viac ako 75 m a voda v koryte pretrváva celý rok.“ A podľa toho istého zákona sú jaskyne aj vodopády prírodnými pamiatkami. Najvýznamnejšie z nich môže vláda vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku.

„Takže Hlbocký vodopád zatiaľ je vodopád a je tiež prírodnou pamiatkou. Čo sa však týka tej celoročnej prietočnosti, tak možno už nie nadlho,“ povedal Karol Pepich.

Vodopád sa pritom nachádza v Národnej prírodnej rezervácii Súľovské skaly, a preto leží v najprísnejšom, teda 5. stupni ochrany. Ako je teda možné, že z vodopádu mizne voda?