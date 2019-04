Eliška Mintálová s triumfom na medzinárodných pretekoch, zdolala aj Kaliskú

Preteky na Liptove boli pre rodáčku z Považského Chlmca prvou skúškou pred nominačkami.

24. apr 2019 o 12:46 Dominika Mariňáková

Liptovský vodnoslalomársky Areál Ondreja Cibáka hostil počas veľkonočného víkendu 35. ročník medzinárodných pretekov Liptovské slalomy. V konkurencii takmer 300 pretekárov z 15 krajín sa nestratili ani slovenskí reprezentanti, ktorí si vybojovali cenné umiestnenia.

Okrem triumfu Michala Martikána v mužskej kategórii C1 sa z celkového víťazstva tešila aj rodáčka z Považského Chlmca Eliška Mintálová. Mladá športovkyňa nechala v kategórii K1 za sebou všetky konkurentky vrátane skúsenej Eleny Kaliskej a pred blížiacimi sa nominačnými pretekmi si pripísala výborný výsledok.

"Prvé preteky boli pre mňa skúška pred nominačkami, ktoré nám začnú o dva týždne v bratislavskom Čunove. Zároveň som si potvrdila, že zimná príprava bola kvalitná a môj výkon začína stúpať v porovnaní s minulým rokom. Samozrejme, nechcem to zakríknuť všetko sa ukáže až o dva týždne, kde môže každý pretekár pokaziť a rovnako aj vystreliť. Všetko je v hlave.

Ale na Liptove sa mi jazdilo veľmi dobre, cítim sa na vode lepšie ako vlani. Podala som dve solídne jazdy bez nejakých väčších chýb a najmä, vládala som odpádlovať až do cieľa. Ďalšie dve jazdy som prešla s nejakými chybičkami, no teší ma, že aj po tom som nestratila koncentráciu a dopádlovala do cieľa s konečnými celkom dobrými výsledkami," citoval Elišku Mintálovú oficiálny web Slovenskej kanoistiky.

Výsledky 35. ročníka Liptovských slalomov

1. deň

C1M: 1. Michal Martikán (SR) 91,74, 2. Grzegorz Hedwig (Poľ.) +1,42 s, 3. Tomáš Heger (ČR) +2,01

K1M: 1. Isak Ohrstrom (Švéd.) 84,76, 2. Martin Halčin (SR) +1,95, 3. Adam Gonšenica (SR) +3,11

K1Ž: 1. Eliška Mintálová 92,89, 2. Elena Kaliská (obe SR) +2,48, 3. Tereza Fišerová (ČR) +5,07

C1Ž: 1. Tereza Fišerová 105,07, 2. Emanuela Luknárová (SR) +2,12, 3. Tereza Kneblová (ČR) +2,23