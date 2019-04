Sú turisticky zabudnuté krajiny nebezpečné, alebo krásne? Odpovie cestovateľka Petra (+FOTO)

O cestovateľských zážitkoch sme sa porozprávali s Petrou Poganyovou. Tá má na konte viac ako 90 krajín. O tom, aké sú niektoré nebezpečné, si urobila názor priamo na mieste a nie z pohodlia obývačky.

27. apr 2019 o 9:20 Alexandra Janigová

Žilinčanka Petra Poganyová precestovala kus sveta. Najviac ju lákajú práve krajiny, ktoré sú u nás považované za nebezpečné. Cestovaním a spoznávaním jednotlivých kultúr sa utvrdila v tom, že tento pohľad na mnohé krajiny sveta nie je správny.

Aké boli začiatky?

„Rodičov mám horolezcov. Oni ma priviedli k láske k horám, a tým ma vlastne akoby inšpirovali. Za ich čias sa nedalo moc cestovať, chodili liezť. To len do Čiech a maximálne do Nemecka. Nikdy neboli, keď boli mladí, mimo Európy. Ale snažili sme sa každý rok niekde cestovať k moru, či už na nejaký ostrov do Talianska, alebo do bývalej Juhoslávie,“ spomína na svoje prvé cestovateľské zážitky.

Od začiatku vedela, že je to niečo pre ňu. „Mne sa to už vtedy veľmi páčilo, keď sa nabalí auto a vyrazí sa na dovolenku. Moja prvá cesta viedla do hôr tu v Európe. Boli to Rumunské Karpaty, albánske hory, macedónske hory, Rumunsko a Bulharsko.“ A tak postupne začala objavovať krajiny, ktoré pred pätnástimi rokmi neboli tak navštevované ako dnes. „Vtedy to bola ešte taká mierna divočina. Postupne sa mi to začalo tak páčiť, že sme s kamarátmi plánovali cesty na exotickejšie hory. Dostali sme sa cez Turecko, Irán až do Himalájí. Išla som zo Žiliny do Pakistanu stopom a trvalo mi to 22 dní,“ hovorí o svojej prvej ceste.

Na prvej ceste sa to zlomilo

Tu zistila, že vôbec sa ničoho nemusíme báť. Netreba mať ani peniaze, stačí len chcieť odhodlať sa a ísť. Potom to už všetko ide. „Samozrejme, boli aj problémy. Keď sme išli do Pakistanu, pred viac ako desiatimi rokmi, tak bolo veľmi málo dostupných informácií o oblastiach, ktoré sme chceli navštíviť. Vybavili sme si teda len víza a nechali sme to na náhodu.“ Povedali si, že ak sa budú cítiť ohrozene, tak sa vrátia. Každým dňom sa to ale zlepšovalo. „Čím viac sme boli v turisticky menej navštevovanej krajine, tým väčšia bola pohostinnosť miestnych ľudí. Viac sa o nás zaujímali, ponúkali nás čajom, jedlom, dokonca nám ponúkli aj to, že môžeme u nich prespať. Všetci boli milí. Takže po tejto stránke sme hneď zistili, že obavy nie sú na mieste,“ hovorí Petra. Práve prvá cesta jej doslova otvorila bránu do cestovateľského života, pretože odvtedy trávi viac ako tristo dní v roku na cestách. „A práve ma zaujímajú krajiny, ktoré sú veľmi málo navštevované alebo sú označované za nebezpečné. Na to, prečo ľudia uveria takejto propagande, mám viacero pohľadov. Ľudia, ktorí len sedia doma a pozerajú televízor, vidia v spravodajstve len vojnu. Ale tieto krajiny majú obrovskú rozlohu.“