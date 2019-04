Príde žilinská nemocnica o význam a oddelenia?

Ministerstvo zdravotníctva chystá od novembra projekt takzvanej stratifikácie nemocníc.

23. apr 2019 o 12:38 Michal Filek

ŽILINA. Na Slovensku je 78 nemocníc, zostať by ich malo 46. Majú byť rozdelené do troch skupín – lokálne budú v 32 územiach, regionálnych bude šesť a národné štyri. Národné nemocnice majú byť v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a... v Martine. Žilinská nemocnica sa tak, pravdepodobne, zaradí medzi šesť regionálnych. Ako je možné, že sa však medzi nemocnice najvyššej kategórie dostal Martin, a nie Žilina? A čo to bude pre pacientov znamenať?

Skončiť môžu niektoré oddelenia

Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva bude vybavenosť regionálnych nemocníc nasledovná: interné, chirurgia, pediatria, OAIM a JIS, lepší urgent, kardiológia, geriatria, traumatológia, ortopédia, ORL, gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia, JIS kardiologická, psychiatria. S ďalšími oddeleniami sa tu však nepočíta. Diabetológia, pneumológia, gastroenterológia, oftalmologia, neurochirurgia či hrudníková chirurgia majú byť súčasťou len štyroch národných nemocníc. Pritom niektoré z týchto pracovísk, napríklad neurochirurgia či oftalmológia, patria dnes v Žiline k špičkovým pracoviskám. Čo s nimi bude?

Zazmluvniť môžu, nemusia

O stanovisko sme požiadali ministerstvo zdravotníctva. Odpovede nám zaslala hovorkyňa Zuzana Eliášová.