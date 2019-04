V najnovšom čísle týždenníka MY Žilinské noviny sa dočítate

Téma z titulky: Ministerstvo zdravotníctva chystá od novembra projekt takzvanej stratifikácie nemocníc. Príde žilinská nemocnica o význam a oddelenia?

Ministerstvo zdravotníctva chystá od novembra projekt takzvanej stratifikácie nemocníc. Príde žilinská nemocnica o význam a oddelenia? Vodopád v obci Hlboké nad Váhom patrí k najvyhľadávanejším prírodným a turistickým atrakciám v okrese Bytča. Ak stratí vodu, prídeme o pamiatku

Podrobný pohľad na žilinskú MHD: Tržby Dopravného podniku klesli. Čo s tým? Čo by potešilo cestujúcich a aké výzvy má pred sebou riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík?

Dve tony odpadu. Smutná realita po zime popri ceste pod Strečnom

Vyrúbu šestnásť župných briez? Mesto Žilina ešte s rozhodnutím váha. Čaká na vyjadrenie Štátnej ochrany prírody

Žilinskí Rapešáci robia najlepšie študentské rádio na Slovensku, opäť to potvrdili

Akademický maliar Stanislav Lajda oslavuje tento rok okrúhle 60. narodeniny. Po desiatich rokoch mravčej práce dokončil svoje veľdielo – rekonštrukciu Večere Pánovej

Igor Cvacho vydal s kapelou už štvrtý album

Veľkokapacitné kontajnery nestačia. Ľudia tam hádžu aj to, čo nemajú

Predstavujeme vám ďalších nominovaných v súťaži Osobnosť žilinského regiónu a Kysúc: predsedníčku spolku Živena Martinu Pazderníkovú a podnikateľa Ľubomíra Sečkára z Varína, ktorý sa angažuje v charitatívnych a filantropických projektoch

Jozef Mihalík vlastní najväčšiu zbierku Škodoviek v Československu. V rozhovore pre MY Žilinské noviny prezradil, koľko rokov má najstarší kúsok v jeho zbierke aj to, kde hľadá autá do zbierky

V Žiline sa po štvrtýkrát uskutočnil Viliam Pongrác memoriál Cup. Domácim hokejistkám uniklo celkové prvenstvo naozaj len o vlások

Kompletné futbalové výsledky, od Fortuna ligy až po tretie triedy, vrátane zápasov futbalových mládežníkov

