Krčmy v Žiline sa sústredili najmä na rínku, ubytovaní tu boli aj ruskí dôstojníci

Žilina, tak ako každé väčšie mesto, mala už od stredoveku svoje krčmy a ubytovacie zariadenie.

22. apr 2019

ŽILINA. Na rohu ulíc Bottova a Radničná sa od stredoveku nachádza jeden z najznámejších domov mesta, ktorý starí Žilinčania nazývajú Folkmanovský, pretože dlhé roky patril známemu žilinskému hotelierovi Pavlovi Folkmanovi.

Bol známy už v stredoveku

Dom však patril vo svojej dlhodobej histórii od stredoveku rôznym majiteľom a aj v súčasnosti je vo vlastníctve majiteľov s iným menom. Prečo je tento dom tak známy? Predovšetkým ho charakterizuje v našom meste ojedinelá medená vežička, na ktorej je medená zástavka s dátumom 11. august 1886. Prečo práve tento dátum? Je to totiž dátum jedného z najväčších požiarov Žiliny, pri ktorom boli zničené skoro všetky domy na námestí, i tento dom. Iste je to ojedinelé pripomenutie takejto strašnej udalosti, možno Folkman to chcel ako odkaz dať ďalším generáciám svojej rodiny, možno i nám všetkým obyvateľom i návštevníkom mesta. Pre zaujímavosť, tento požiar vznikol prevrhnutím sudu smoly v dome obchodníka Melzera, dnes známeho ako GMK. Folkmanov dom pôvodne patril rodine Andreja Harhovského, ktorý tu býval i s rodinou na prelome 17. a 18. storočia. Bol to superintendent evanjelickej cirkvi a. v. Jeho rodina opatrovala v chorobe jednu z najvýznamnejších postáv žilinskej histórie, Jana Dadana mladšieho. Tento významný tlačiar mal síce svoj dom s tlačiarňou na dnešnej Sládkovičovej ulici, ale v roku 1704 mu zomrela manželka, s ktorou nemali deti. Preto po tom, ako ťažko ochorel, ho prichýlili do Harhovského domu a tam opatrovali až do jeho smrti v júli 1704.

Známy UHU bar

V tomto dome bola i posmrtná rozlúčka, ktorú mal vtedajší evanjelický farár Daniel Krman mladší. Pravdepodobne preto vznikol dodnes rozšírený omyl, že Dadan a jeho tlačiareň boli práve v tomto dome. Tento mýtus podporil aj známy žilinský historik 19. storočia Alexander Lombardini, ktorý na základe pohrebnej kázne Krmana (vyšla tlačou v roku 1704) tlačiareň priradil do domu na dnešnej ulici Bottova 1. V polovici 19. storočia sa majiteľom Folkmanovho domu stal Anton Abuda. Ten tu býval spolu so 6-člennou rodinou. Dom v tom čase bol už jednoposchodový a mal spolu až šesť izieb.

V roku 1881 ho kúpil hostinský Pavel Folkman. Po jeho smrti dom dostali jeho deti a v otcovej činnosti pokračoval jeho syn Pavol Folkman. Ten v kaviarenskej časti domu zriadil vyhľadávaný UHU bar, v ktorom vystúpila aj známa černošská tanečnica pôvodom z USA, žijúca v Paríži pod umeleckým menom Josephine Bakerova. Pavol Folkman okrem tejto budovy vlastnil a dal postaviť v roku 1925 výletnú reštauráciu na Bôriku, tzv. Paľovu búdu.

Po Folkmanovcoch sa dom na Bottovej ulici dostal do vlastníctva rodiny Karola Wilda, v období po roku 1949 do roku 1991 ho vlastnil štát. V tom čase sa na prízemí nachádzala predajňa odevov a na poschodí klub mládeže, kde sa konali zábavy, ale hrali sa tu i karty, biliard a šachy. Najstaršou časťou domu je gotická pivnica, pričom nadzemná gotická časť bola zničená pri požiari v roku 1521. Namiesto nej vznikla jednoposchodová renesančná časť domu s podlubím s valenou klenbou, prestavaná v období baroka.