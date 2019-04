Regionálny futbal: Švikruha sa v Turci prezentoval hetrikom

Višňové podľahlo poslednému celku tabuľky.

22. apr 2019 o 10:49 Tomáš Hládek

IV. liga: Stráňavy a Rosina s najtesnejšou výhrou

Belá-Dulice – Bánová 1:4 (0:2)

Góly: 82. Debnár – 25. Jasenovský, 45., 55. a 71. Švikruha. Rozhodoval Batiz, 280 divákov. Bez kariet.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Štefánik (64. Cisárik), Kubena, Mráz, Horecký, Jasenovský, Švikruha (90. Krajiček), Kostolný, Ďurica (74. Bendík), Ďuratný (78. Hruška).

V šlágri kola pricestoval na horúcu pôdu v Belej líder súťaže Bánová. Od úvodu sa šláger niesol v znamení Bánovej. Tú poslal do vedenia v 25. minúte Jasenovský a o dvadsať minút dal domácim gól do šatne Švikruha. Po zmene strán pridal druhý gól opäť Švikruha a Belania prehrávali o tri góly. V 71. minúte dovŕšil svoj hetrik Švikruha – 0:4. Čestný úspech Turčanov zabezpečil osem minút pred koncom svojim piatym gólom na jar Ján Debnár. Bánová si upevnila pohodlné vedenie na čele štvrtej ligy.

Rosina – Rajec 1:0 (0:0)

Gól: 90. Bolibruch. Rozhodoval Žeriava, 200 divákov. ŽK: Líška – Cúg, Drahno, Miko.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška, Hruboš, Kadik, Riecky, Turský (50. Šemik), Gajdoš M., Pudík, Gajdoš E. (74. Bolibruch), Zábavník.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Hájek, Sudor (84. Očko), Rybár (82. Šimun), Cúg, Person (46. Kašuba), Kordiš, Jeťko (70. Gabaj), Drahno, Miko.

Rosina sa na jar prezentuje sympatickými výkonmi a taký chcela predviesť aj v zápase proti Rajcu, ktorý sa pohybuje na chvoste tabuľky. V prvom polčase sa dve stovky divákov gólu nedočkali, keď ani jeden z tímov nedokázal premeniť strelecké príležitosti. Rozuzlenie zápasu prišlo až v samotnom závere. Striedajúci Bolibruch prekonal v posledných sekundách Fraštiu a zabezpečil tri body Rosine.

Teplička nad Váhom – Staškov 2:4 (2:1)

Góly: 31. Blaščík, 45. Labuda – 9. Gavlák, 77. Staník, 79. Kaličák, 90. Polka M. Rozhodoval Bátory, 200 divákov. ŽK: Jánošík, Rybárik – Kaličák.

TEPLIČKA: Kořinek – Surma, Maliňák, Beniač, Jánošík (46. Gajdošík), Mrázik, Blaščík, Bugala R., Labuda (67. Cingel), Rybárik, Dzirbík.

Po úvodnom góle najlepšieho strelca štvrtej ligy Gavláka sa Teplička dobre spamätala a po góloch Blaščíka a Labudu otočila skóre vo svoj prospech. V druhom polčase klubu spod Dubňa nevyšlo záverečných trinásť minút, keď po chybách v obrane hostia otočili výsledok vo svoj prospech. Teplička tak prehrala na jar prvýkrát.

Žabokreky – Stráňavy 0:1 (0:1)

Gól: 38. Zajac. Rozhodoval Valíček, 150 divákov. ŽK: Gallik, Korda – Kubica, Janči M.

STRÁŇAVY: Sága – Kubica, Janči M., Janči L., Ivan (69. Rolček), Bukovčan, Ďuratný (69. Pleva), Zajac (90. Brezáni), Remek (62. Hanuliak), Lajš, Chrachala (81. Ondák).

Stráňavy sa na jar výsledkovo trápia, keď ich v jarných zápasoch zradila najmä finálna fáza. V nedeľnom zápase na Turci šli Jančiovci do vedenia v 38. minúte, keď sa presadil Zajac. Ku gólu pridali Stráňavci aj bezchybnú defenzívu, a tak po najtesnejšom výsledku zaznamenali prvé víťazstvo v tomto roku.

Ostatné výsledky: Makov – Dolný Kubín 1:3, Bobrov – Diviaky 1:2, Závažná Poruba mala voľno.

1. Bánová 16 12 1 3 49:19 37

2. Stráňavy 17 8 3 6 31:23 27

3. Rosina 17 8 2 7 28:28 26

4. Belá-Dulice 17 7 5 5 34:36 26

5. Teplička 17 7 4 6 26:20 25

6. Staškov 17 7 4 6 43:41 25

7. Dol. Kubín 17 7 4 6 26:27 25

8. Žabokreky 17 5 5 7 20:25 20

9. Z. Poruba 16 5 5 6 25:37 20

10. Makov 16 5 4 7 26:28 19

11. Rajec 16 5 3 8 26:29 18

12. Bobrov 16 5 3 8 20:28 18

13. Diviaky 17 4 3 10 27:40 15

V. liga: Varín prekvapil lídra, získal bod

Kotešová – Čierne 2:1 (1:1)

Góly: 19. Mikoláš, 48. Jandačka – 41. Puček. Rozhodoval Čordáš, 155 divákov. ŽK: Mozolík P. – Krenželák.

KOTEŠOVÁ: Polko – Stískala, Jandačka, Daniš, Bujný, Škorvánek (5. Papšo M.), Mozolík, Kendy R., Krajči, Mikoláš, Tabak (79. Kendy P.).

ČIERNE: Ihnatišin – Benko, Dirgas, Unzeitig, Strapáč, Jaroš (85. F. Malik), Krenželák, Kubalík (69. J. Malik), Jurčík, Puček, Baláž.

Súboj tabuľkových susedov sa začal lepšie pre domáci OFK. V 19. minúte si obrana Čierneho nepostrážila Mikoláša, ktorý prekonal Ihnatišina v bráne hostí. Kysučanom sa podarilo odpovedať ešte v prvom polčase, keď sa presadil Peter Puček. Na rýchly gól po zmene strán z kopačky Jandačku hostia nedokázali už nájsť odpoveď, čo znamenalo zisk troch bodov pre Kotešovú.

Prečítajte si tiež: Oblastný futbal: Trnové s prehľadom zvládlo dva zápasy

Skalité – Bytča 3:6 (2:2)

Góly: 28. Lušňák, 39. Melišík, 66. Kubica – 33. Kavčák (vl. gól), 41. Čikota, 50. a 56. Karafa, 55. Hrtánek, 82. Gašperík, R: Peter Scherer, 160 divákov, ŽK: 23. Filip Gašperík, 44. Miroslav Karafa, 60. Martin Pavlík, 35. Lukáš Bazger, 62. Peter Špánik.

SKALITÉ: Kavčák – Vaňovec (59. Gavenčiak), Petrák, Lušňák, Kulla (59. V. Mudrík), F. Mudrík, Križek (79. Čanecký), Bazger, Borovička, Melišík (83. M. Špilák), Kubica.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Karafa (90. D. Jánošík), Gajdošík, Hrtánek, Pavlík (86. Janásek), Schwarz, Malík, Špánik, Šichman.

V Skalitom sa hral v nedeľu divoký zápas, ktorý sa musel páčiť nestrannému divákovi. Veď padlo až deväť gólov. Do polčasu bolo 2:2, no po obrátke to už padalo najmä do domácej siete. Bytča nakoniec vyhrala 6:3 a odviezla si z Kysúc všetky body.

Zborov nad Bystricou – Belá 2:3 (1:3)

Góly: 9. Čelko, 90. Kocifaj – 5. Švec, 22. Mihalčatin, 39. Mintách, R: Juraj Hones, 150 divákov, ŽK: 71. Jaroslav Mihalda, 42. Marek Timek, 81. Jakub Kubík, 34. Jakub Špirka.

ZBOROV: Šustek – Mihalda, Timek (45. Kubla), Čelko (90. Koňušík), Pagáč, Martinec, Kocifaj, Rusnák (83. Mešťanik), Macura (71. Podmanický), Ďugel (59. Kolembus), Neveďal.

BELÁ: Tichák – Švec (88. Kvasnica), R. Šipčiak, Krška, Laščiak, Kubík, Špirka, Žingora, Mintách (60. Franek), Mihalčatin (90. Kopera), S. Šipčiak.

V domácom zápase chceli hráči Zborova nad Bystricou potvrdiť tri body, ktoré si doviezli z Bytče, avšak, scenár zápasu bol úplne iný. Hostia sa svojím sympatickým výkonom dostali do vedenia už v 5. minúte, keď sa presadil Švec – 0:1. Následne po perfektnom centri Andreja Rusnáka vyrovnal Jozef Čelko – 1:1. Domáci sa však z prvého gólu nepoučili, kopili množstvo chýb v defenzíve, za čo ich Belá potrestala druhým a tretím gólom. Postarali sa o ne Mihalčatin a Mintách.

V druhom polčase chceli domáci vedomí si momentálneho stavu zvrátiť výsledok, ale nedokázali sa proti pohyblivému súperovi presadiť. Až v závere korigoval výsledok na 2:3 Kocifaj. Mužstvo zo Zborova nad Bystricou sa dostalo do zlej situácie. Musí na sebe pracovať, aby sa v súťaži zachránilo.

Oščadnica – Višňové 3:0 (1:0)

Góly: 11. a 72. M. Gavlák, 47. Vaštík, R: Peter Švec, 120 divákov, ŽK: 85. Michal Gončár, 48. Martin Minarčik, 52. Roman Blahovec.

OŠČADNICA: Sedlák – Jašurek, Gončár (88. Gužík), M. Gavlák (77. Petrák), Belák (86. Graňa), Bacula, Poláček (83. Štetina), Vaštík, Blahovec, Plaček (67. Fuňák), Lušňák.

VIŠŇOVÉ: Kováč – Kočiš, Minarčik (84. Majtán), Štefunda, Mano, Majtanik, Ťažký, Došlík, O. Štefanica (60. A. Štefanica), Sventek, Tandara (60. Kurucár).

Posledný tím piatoligovej tabuľky privítal na domácej pôde Višňové, v zostave nechýbal ani hrajúci tréner Michal Gončár. Domácim sa záchrana vzďaľuje, a tak je každý zápas pre nich veľmi dôležitý. Tatran v nedeľu dokázal premeniť šance, strelil tri góly a pripísal si štvrté víťazstvo v sezóne.

Kysucké Nové Mesto – Varín 1:1

Góly: 9. Beliančín – 32. P. Hruška, R: Roman Rohoň, 100 divákov, ŽK: 45. Peter Koňušiak, 76. Rastislav Planeta.

KNM: Šteiniger – Ploštica (46. Hrošovský), Beliančín, Valiašek, Brodňan, Mičunda (46. Kačáni), Čelko (67. Mrmus), Macek (46. Kubala), Papala, Kresáň (67. Bugáň), Planeta.

VARÍN: Ružička – Repáň, T. Hruška, Lopušan, Koňušiak, Zimen, Williger, Kadrliak, P. Hruška (87. Rendek), Ferjanec (90. Chebeň), Cvacho (81. Kubala).

Rozbehnuté Kysucké Nové Mesto začalo výborne. Už v deviatej minúte viedlo po góle kapitána Beliančina 1:0. Hostia však v 32. minúte vyrovnali presným zásahom P. Hrušku – 1:1. Po obrátke už gól nepadol, a tak favorit len remizoval s dvanástym celkom tabuľky 1:1.

Turzovka – Strečno 1:1 (0:0)

Góly: 60. Furdan – 55. Barošinec, R: Milan Náther, 300 divákov, ŽK: 90. Peter Rovňaník, 72. Filip Ciesarík, ČK: 84. Filip Ciesarík.

TURZOVKA: Ninik – P. Rovňaník, Bytčanek, Maslík, Furdan (67. M. Rovňaník), Hlava, Bibora, Rokyčák, Hudek, Špulica (56. Ciesarík), Šmahajčík.

STREČNO: Matejčík – Bielik, P. Beháň, Syrovatka, Ilovský, Oberta (87. Kormančik), Tichý (90. Kocian), J. Beháň, Kosa (61. Melo), Barošinec (90. Sokolovský), May (69. Čičmanec).

Po prehre v Kysuckom Novom Meste sa chceli turzovskí futbalisti pred domácim publikom vrátiť na víťaznú vlnu. Skomplikoval im to však húževnatý súper zo Strečna, ktorý sa väčšinu zápasu bránil a snažil sa o príležitostné protiútoky.

Náskok súpera po nešťastnom inkasovanom góle síce Turzovka dokázala zmazať po hlavičke Furdana, ale víťazný gól jej už nepadol, keď hostí viackrát zachránil brankár a tiež konštrukcia brány. S remízou zavládla v Turzovke nespokojnosť, ale hrá sa na uznané góly a tie padli po jednom na oboch stranách.

Vysoká nad Kysucou – Predmier 2:1 (1:1)

Góly: 17. a 86. J. Pavlica – 26. Šebík, R: Michal Duraj, 150 divákov, ŽK: 75. Roman Husár, 32. Peter Barčák, 12. Tomáš Klus, 41. Kristián Kovalík.

VYSOKÁ: Podhorec – M. Pavlica, Barčák, Červenec, Nekoranec, Jančík, Krajči, J. Pavlica, Putorík, Kovalík, Voštinák (83. Hikaník).

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus, S. Pistovčák, Bačík, Popelka, T. Pistovčák, Šebík, A. Pobijak, Rosa, M. Pobijak (76. Remeš).

Jesenný majster získal na jar len dva body, a tak si chcel v nedeľu udobriť divákov proti nepríjemnému Predmieru. Skóre zápasu otvoril v 17. minúte Ján Pavlica, no onedlho odpovedal vyrovnávajúcim gólom Šebík – 1:1. Keď sa už zdalo, že sa vo Vysokej nad Kysucou budú body deliť, rozhodol o trojbodovom zápise pre domáci celok druhým gólom v zápase Ján Pavlica – 2:1.

1. KNM 18 12 3 3 38:10 39

2. Vysoká n. K. 18 10 3 5 52:27 33

3. Bytča 18 10 0 8 46:36 30

4. Višňové 18 8 6 4 28:18 30

5. Strečno 18 9 2 7 30:29 29

6. Kotešová 18 9 1 8 34:33 28

7. Belá 18 8 4 6 38:42 28

8. Turzovka 18 8 3 7 45:44 27

9. Čierne 18 8 1 9 35:33 25

10. Predmier 18 7 1 10 30:30 22

11. Skalité 18 6 3 9 30:37 21

12. Varín 18 6 2 10 17:29 20

13. Zborov 18 5 2 11 19:46 17

14. Oščadnica 18 4 1 13 24:53 13