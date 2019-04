Horskí záchranári pomáhali turistovi, ktorého uhryzol had

Záchranári Horskej záchrannej služby z Malej Fatry pomáhali 45-ročnému českému turistovi.

22. apr 2019 o 9:25 TASR, Alexandra Janigová

TERCHOVÁ. Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Malej Fatry pomáhali v nedeľu 45-ročnému českému turistovi, ktorého na turistickom chodníku do Jánošíkových dier v Terchovej uhryzol had do prsta na ruke.Záchranári o tom informujú na svojej internetovej stránke.

"Záchranári mužovi ošetrili ranu a transportovali ho terénnym vozidlom HZS do nemocnice v Žiline na ďalšie ošetrenie," píšu.