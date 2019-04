Prvý zápas o tretie miesto priniesol drámu a penaltový rozstrel

Žilinčania opäť neudržali sľubné vedenie.

21. apr 2019 o 14:04 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys 02 Bratislava 7:7 (4:1) – 3:4 po penaltách

Góly: 7. a 15. Hudek, 13., 43. a 46. Everton Borges, 15. a 46. André Luiz – 1. a 29. Zdráhal M., 35. Štrbák, 36. Matejov, 45. a 50. Javnický, 49. Marušinec. Rozhodovali Bohun a Budáč, 100 divákov. ŽK: Krištofík – Péchy, Javnický. Stav série: 0:1 pre Wild Boys.

ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Škulec, Baláž, Wellington Torres, Everton Borges, André Luiz, Aderson Riquinho, Zaťura.

Hneď v úvode zápasu potrestal obrovskú chybu obrany Žiliny Martin Zdráhal a hostia sa ujali vedenia. Vzápätí zatlačila brazílska štvorica Bratislavčanov na ich polovici, no zakončenie Evertona Borgesa tesne minulo Kušnírovu bránu. O minútu sa ocitol v dobrej šanci opäť Borges, avšak delovkou trafil Kušníra do hrude, ktorý ostal po tejto strele otrasený. Po štyroch minútach minul bránu v tutovke Matejov. Na druhej strane sa zaskvel voči Balážovej strele výborný Kušnír. V piatej minúte sa dostali do brejku hostia a Hudek musel v sklze loptu vykopávať z bránkovej čiary. O dve minúty vyšiel žlto-čiernym rohový kop, keď sa ocitol na zadnej tyči nepokrytý Hudek a nekompromisným volejom vyrovnal. V deviatej minúte trafil Kováča vo veľkej šanci do tváre Böhmer. V polovici prvého polčasu mal tretiu tutovku Böhmer, no mieril tesne vedľa. O minútu a pol trafil po Riquinhovom priťuknutí tyč Wellington. Následne vysunul Wellington Evertona a ten jemným obhodením Kušníra dal na 2:1. V 15. minúte predviedli krásnu akciu po brejku Wellington a André Luiz a po zakončení druhého menovaného bolo 3:1. O tridsať sekúnd predviedla štvorica domácich hráčov okulahodiacu kombináciu a po strele Hudeka bol rozdiel v skóre trojgólový. Štyri minúty pred koncom prvého polčasu vychytal Wellingtonov desaťmetrový kop Kušnír.

Úvod druhého polčasu sa niesol v miernej prevahe domácich, ktorí sa však do väčšej šance nedostávali. V 29. minúte vykresal po nenápadnej akcii iskierku nádeje pre Bratislavčanov druhým gólom v zápase Zdráhal a hostia ožili. Navyše, Kušnír doplnil spoluhráčov vpredu a domáci boli pod tlakom. Žilinčania navyše v druhom polčase pôsobili, že na ihrisku ani nie sú a po znížení Štrbáka na rozdiel jedného gólu sa začali triasť o výsledok. Spomienky na semifinále proti Lučencu ožili už o minútu, keď vedenie Makroteamu zmazal po hrúbke v zadných radoch Matejov. 52 sekúnd pred koncom najskôr netrafil poloprázdnu bránu hosťujúci Zdráhal a z následnej akcie na opačnej strane trestuhodne nepremenil vyloženú šancu Wellington.

Predĺženie sa začalo pomerne opatrne z oboch strán. V 43. minúte potiahol loptu po ľavom krídle Baláž, našiel pred bránou Evertona Borgesa a domáci opäť viedli. 25 sekúnd pred koncom prvého päťminútového predĺženia vyšla hosťom kombinačná akcia a po zakončení Javnického bolo vyrovnané – 5:5.

Druhé predĺženie sa začalo pre zverencov Dušana Dobšoviča výborne. Už po pár sekundách stratil loptu Böhmer a André Luiz svoju akciu skúsene zakončil – 5:6. Navyše, Wild Boys skúsili ihneď po inkasovaní power-play a Everton Borges strelou cez celé ihrisko skompletizoval svoj hetrik. Hráči Makroteamu však neudržali ani toto vedenie. Najskôr spálili Bratislavčania dve tutovky, keď vybehnutý Kušnír namieril pred poloprázdnou bránou len do Kováča a z dorážky mieril do tretej rady na tribúne Zdráhal. V 49. minúte prepadla cez obranu Žiliny nešťastne nakopnutá lopta, ku ktorej sa dostal Marušinec a znížil. 46 sekúnd pred koncom predĺženia spravili Žilinčania chybu pri preberaní hráčov a nikým nepokrytý Javnický zavesil do šibenice. Ešte sekundu pred koncom sa ocitol v dobrej šancu Riquinho, ale Kušnír svoj tím výborným zákrokom podržal. V penaltovom rozstrele sa rozhodlo v piatej sérii, keď Wellington trafil tyč a Zdráhal z bieleho bodu nezaváhal. Séria o bronz sa pre Makroteam nezačala dobre.

Filip Kováč: „Ako keby sme nechceli vyhrávať. Vedieme, máme tutovky a zase ich zahodíme. V prvom polčase sme nepremenili tri-štyri jasné šance. Cez polčas si hovoríme, že sa nám nesmie stať, čo sa stalo v Lučenci a stalo sa. Necháme ich vyrovnať úplne lacnými gólmi. Ich to nabudilo a my sme na to nevedeli zareagovať. Potom sa ťažko hrá. Máme slabšie druhé polčasy, vieme o tom, no aj tak sa nám to opäť stane. Rozobrali sme si to, no naozaj neviem, čo tomu chýba. Musíme šance premieňať a nepozerať sa na to, aký gól to bol. Góly, čo sme dostali, boli po našich hrúbkach. V predĺžení potom opäť vedieme o gól aj o dva góly, ale neudržíme to. Nesplnili sme cieľ, ktorým bolo odchádzať do Bratislavy s výhrou.“

Dušan Dobšovič: „Štvrtýkrát za sebou sme neudržali vedenie. Zápas sa vyvíjal v prvom polčase jasne v náš prospech, keď sme boli o triedu lepší. Súper si nedokázal vypracovať veľa šancí. Zatlačili sme ich, dobre sme ich napádali a polčas mohol skončiť ešte väčším rozdielom. Neviem, či v môžeme hovoriť o chybách v ďalšom priebehu. Je to skôr o koncentrácii. Keď si porovnáme prvý a druhý polčas, tak v druhom sme neboli na ihrisku. Asi sme si mysleli, že sme už vyhrali. Ležérne sme zakončovali šance pred prázdnou bránou. Cez polčas sme si prizvukovali, že sa musíme koncentrovať práve na to, aby sme nedostali gól. Dostaneme gól na 4:2, hostia sa prebrali a viac chceli vyhrať. Pred predĺžením sme sa snažili hráčov vyburcovať. Neviem, či nám chýba motivácia po vypadnutí v semifinále. No aj bronzová medaila by mala mať pre nás veľkú váhu.“