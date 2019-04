Žilina prekvapujúco podľahla Seredi

Záverečný tlak žltozeleným na bodový zisk nestačil.

20. apr 2019 o 20:06 TASR

Žilinčania nečakane už v 70. sekunde prehrávali 0:1, keď Kuzma prihral úplne voľnému Ivánovi a ten prekonal bezmocného Holeca. Sereď sa dostávala do šancí úplne jednoducho a domáci na to nedokázali zareagovať.

V 11. minúte mohlo byť 0:2, keď sa obranca Sus dostal až pred bránu a jeho krížna strela vďaka teču tesne minula bránu. Až potom sa domáci dostali do dobrých pozícií, ale ich pokusy sa neujali a vyrovnanie neprišlo.

Sereď hrozila z každej šance, v 21. min Kuzma preveril pozornosť Holeca, ale ani Žilinčania nezaostávali. V 37. min sa neujala ani šanca Tomiča, ktorý prestrelil v dobrej pozícii a pred koncom prvého dejstva poslal loptu tesne vedľa Boženík.

Do druhého dejstva nastúpili domáci aj s najskúsenejším ligovým hráčom Pečovským a mali viac z hry. Stále sa im však nedarilo presadiť gólovo. Hlavičky Tomiča sa neujali, Káčer poslal loptu vedľa ľavej žrde a domácich potom vychytal aj Nwolokor.

V 70. minúte sa hostia dostali k protiútoku, striedajúci Lačný sa pohral s obrancami Žiliny a k pravej žrdi poslal Sereď do dvojgólového vedenia. O štyri minúty však Káčer napriahol z hranice šestnástky a znížil na 1:2. Šošoni boli v tlaku, do šestnástky Serede lietal jeden center za druhým, ale hostia odolávali a držali pre nich veľmi priaznivý stav. Ďalšiu šancu spálil Kaša, keď v dobrej pozícii prestrelil bránu. V nadstavenom čase šiel do šestnástky aj gólman Žiliny Holec, ale ani to nepomohlo a Sereď si zo Žiliny odviezla všetky body.

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 1:2 (0:1)

Góly: 74. Káčer 2. Iván, 70. Lačný. Rozhodovali: Ochotnický, Jekkel, Perát, ŽK: Bilas Adekuoroye, Nwolokor, Ulrich, 1583 divákov.

ŽILINA: Holec - Anang, Kaša, Lochošvili, Sluka Diaz (46. Pečovský), Káčer, Bernát (71. Škvarka), Tomič (61. Gerebenits), Boženík, Mihálik.

SEREĎ: Nwolokor - Sus, Michalík, Menich, Hučko, Bilas, Adekuoroye, Morong (74. Špehar), Pankaričan (57. Lačný), Iván, Kuzma (86. Ulrich).