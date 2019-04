Veľkokapacitné kontajnery nestačia. Ľudia tam hádžu aj to, čo nemajú

Počas apríla mesto dalo ľuďom k dispozícii veľkokapacitné kontajnery. Realita bola taká, že za pár hodín boli na mnohých miestach preplnené. Problém je, že ich využívajú aj podnikateľské subjekty.

17. apr 2019 o 21:44 Alexandra Janigová

ŽILINA. Radnica počas apríla rozmiestnila v meste aj v mestských častiach veľkokapacitné kontajnery. Na stanovištiach sa ale stalo, že boli počas pár hodín preplnené a tak sa pri nich tvoril neporiadok. Opýtali sme preto, či radnica naplánuje podobné aktivity robiť viackrát do roka.

„Kontajnery sú na jednom stanovisku päť dní, dvakrát do roka. Vyvážajú sa jedenkrát za deň a kontajner dovezieme na miesto prázdny. Pre mestské časti s rodinnými domami sme v minulom roku zaviedli aj letné čistenie, to znamená, že kontajner stojí na stojisku dva dni. Keďže máme rozmiestnených 21 kontajnerov po viacerých častiach naraz, nie je možná častejšia intenzita ich odvozu počas dňa,“ odpovedala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta Žilina.

Niekedy robia chyby aj samotní občania, ktorí do veľkokapacitných kontajnerov dávajú aj veci, ktoré tam nepatria, čím ich zbytočne hneď zaplnia. „Obyvateľov upozorňujeme, že do kontajnerov nepatrí zelený odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, elektroodpad a podobne. Ak by sa v kontajneroch tento odpad nenachádzal, ich počet by postačoval,“ myslia si z radnice.

Občania mesta môžu tiež denne využiť odovzdanie odpadov zadarmo na zberné dvory. „Dôvodom prepĺňania kontajnerov v mestských častiach je fakt, že odpad do kontajnerov vozia aj obyvatelia, ktorí sú z okolitých obcí či rôzne podnikateľské subjekty. Za rok 2018 sme vyviezli 1659 veľkokapacitných kontajnerov. V prípade, že je kontajner takto naplnený, zasieťkuje sa a vykoná sa dozber podľa potreby,“ doplnila Zigová.