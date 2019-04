Šošoni postúpili do pohárového finále

V druhom semifinálovom zápase nedovolili súperovi streliť ani gól.

17. apr 2019 o 20:19 TASR

Prvý polčas priniesol zaujímavé dianie, no gólu sa v ňom diváci nedočkali. V 20. minúte si domáci brankár Bieszczad poradil so zatočeným rohovým kopom Škvarku, na opačnej strane zlyhal v nádejnej streleckej pozícii Sulley.

V 30. minúte mohli ísť domáci do vedenia, ale ich kapitán Žofčák v zblízka namieril vedľa. O sedem minút neskóroval ani Žilinčan Boženík, ktorého pokus zmaril domáci brankár.

Góly padali až po prestávke. V 48. minúte nasmeroval hostí k postupu Boženík, ktorý si nabehol na center a využil nedôraz obrany domácich. Tí si boli vedomí, že musia skórovať, no hostia im v druhom polčase veľa nedovolili.

Od 65. minúty bolo už 0:2, keď Michalovčania nezvládli situáciu po rohovom kope, viackrát odrazenú loptu nechali prejsť až ku Slukovi, ktorý strelou z hranice šestnástky prestrelil Bieszczada. Sebavedomí hostia mohli viesť aj 3:0, v 71. minúte však Tomič namieril iba mimo bránky. V ďalšom priebehu si Žilinčania bez väčších problémov postrážili dvojgólový náskok a nedopustili zdramatizovanie zápasu.

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:2 (0:0)

Góly: 48. Boženík, 65. Sluka. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Beskorovajnij - Boženík, Diaz, Sluka, 2512 divákov. Prvý zápas: 1:1, Žilina postúpila do finále.

MICHALOVCE: Bieszczad - Rota, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Casado (69. Kountouriotis) - Trusa (54. Diarra), Danko (78. Hovhannisyan), Žofčák, P. Kolesár - Sulley.

ŽILINA: Volešák - Sluka, Anang, Kaša, Minárik - Tomič, Káčer, Diaz, Škvarka (75. Králik) - Boženík (85. Balaj), Mihalík (80. Vallo).



Hlasy po zápase:

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Do zápasu sme chceli vstúpiť aktívne a to sa nám aj podarilo. Vytvorili sme si tri čisté príležitosti, žiaľ, nepremenili sme ich. Keby sme v nich boli úspešní, zápas by sa vyvíjal inak. Súper v prvom polčase hrozil iba zo štandardiek. V druhom nás zaskočil inkasovaný gól, nevedeli sme na to zareagovať. Potom to už z našej strany bolo kŕčovité, nedarilo sa nám dostať do zakončenia. Súpera sme už potom nedokázali prekvapiť, umne to zavrel v defenzíve."

Tibor Gojlan, asistent trénera MŠK Žilina: "Bol to veľmi dobrý zápas, ktorý sa divákom musel páčiť. Zásluhu na tom mali oba tímy. Pre nás bolo dôležité, že sme v prvom polčase ustáli veľké šance domácich, najmä Sulleya a Žofčáka. Náš gól v úvode druhého polčasu zaskočil domácich. Po góle na 2:0 sa už prakticky rozhodlo. Sme šťastní za postup do finále."