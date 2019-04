Svit ide do semifinále, pre Žilinu sezóna končí

Rajskí basketbalisti nedokázali dobre rozohraný duel dotiahnuť do víťazného konca.

17. apr 2019 o 12:58 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Rajskí basketbalisti zohrali v utorok večer zápas, ktorý mal rozhodnúť o pokračovaní, respektíve o ukončení ich sezóny. V štvrtom štvrťfinálovom zápase viedli po polčase nad Svitom o deväť bodov, dobre rozohraný duel však nedokázali dotiahnuť do víťazného konca. Po prehre 81:91 a s konečným stavom série 1:3 pre Iskru Svit sa Žilinčania lúčia so sezónou 2018/2019. Svit v semifinále vyzve bratislavský Inter.

Tréner PP & TV Raj Žilina Ivan Kurilla (zdroj basketliga.sk): „Za to, čo sme dokázali v tejto sezóne, môžeme byť na seba pyšní. Svitu gratulujeme k postupu v play-off. Na postup do semifinále pracoval Svit tvrdo štyri roky. Myslím si, že v tomto a aj v predošlých zápasoch sme bojovali do poslednej chvíle. V tejto sezóne sme bojovali o fanúšikov, čo sa nám určite podarilo. Verím, že sme fanúšikom priniesli veľa basketbalovej radosti a je určite na čom stavať aj do budúcnosti. Takisto chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nás celú sezónu podporovali.“

PP & TV Raj Žilina – Iskra Svit 81:91 (22:21, 23:15, 17:23, 19:32)

Konečný stav série 1:3.

ŽILINA: Rožánek 17, Merešš 15, Tot 14, Jackson 7, Dickson 3 (Djordjevič 21, Karalič 4, Podhorský 0).

SVIT: D. Davis 25, Avramovič 24, Washburn 18, Guillory 17, Baldovský 4 (Vučičevič 3, Galata 0).

TH: 14/12 – 23/19, Fauly: 22 – 18, Trojky: 11 – 8, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Lamoš.