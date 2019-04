Pomáhať je jednoduché, stačí si kúpiť chlieb

Chlieb je na Slovensku základnou potravinou, ktorú v domácnosti kupujeme najčastejšie. Ako ukázal nedávny prieskum pre sieť supermarketov BILLA, čerstvý chlieb a pečivo konzumuje viackrát denne viac ako polovica Slovákov.

16. apr 2019 o 11:14

Počas Veľkej noci, po období pôstu, si určite väčšina z nás dopraje voňavý a chrumkavý chlebík, ktorý bude ozdobou sviatočného stola. Tak prečo nespojiť príjemné s užitočným a pomôcť kúpou chleba tým, ktorí žijú v neľahkých podmienkach?

Spoločnosť BILLA sa zaviazala pravidelne podporovať rodiny v núdzi, spustila preto koncom minulého roka charitatívny projekt CHLEBODARCA. Pomoc je rozdelená na finančnú a potravinovú časť. Zaradiť sa medzi Chlebodarcov môže každý z nás. Stačí si v sieti supermarketov BILLA zakúpiť akýkoľvek chlieb a jeden cent z neho poputuje na konci mesiaca vybranej rodine. Finálna suma, ktorú jednotlivé rodiny mesačne dostanú, sa pohybuje v tisíckach Eur. Pre zákazníkov sa nič nezmenilo, chlieb kvôli projektu drahší nie je - BILLA venuje tieto financie zo svojho zisku. Partnermi projektu sú Nadácia Pontis a Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.

Komu pomáha CHLEBODARCA v apríli?

Aktuálne sa projekt stará o rodinu s veľkým srdcom z Hornej Oravy. Jej príbeh je silný, pani Zdenka s manželom nemohli mať vlastné deti, tak sa rozhodli prijať za svoje deti z detského domova. Dovedna ich majú tri. „Do prihlášky na náhradné rodičovstvo sme uviedli, že radi prijmeme i viac detí, súrodencov, aj s prípadnými zdravotnými problémami,“ opisuje Zdenka. Po viacerých sedeniach s psychologičkou do rodiny prišiel jedenapolročný Rastík. „Nevedeli sme úplne, čo nás čaká, ale veľmi sme sa tešili. Tri mesiace sme ho chodili každý víkend navštevovať, nevedeli sme sa dočkať, kedy k nám už príde,“ hovorí Zdenka. Keďže manželia si preňho priali aj súrodencov, aby rástol spolu s nimi v láske, o tri roky neskôr k nemu pribudli súrodenci Paťko a Karolínka. Chlapček mal dva roky a dievčatko s vážnymi a trvalými zdravotnými problémami necelý rok. Kajka trpí rôznymi diagnózami, najzávažnejšia z nich vážne ohrozuje jej pľúca. Rodičia s ňou navštevujú mnoho špecialistov, dievčatko je napriek tomu úspešnou žiačkou a krásne recituje. Zdenka s manželom sa snažia svojej rodine zabezpečiť láskavý a bezpečný domov. Vrásky na čele im však začala robiť strecha, na ktorej sa už prejavil zub času a zateká, najmä pri búrke. Zatekanie spôsobuje, že steny v dome sú vlhké, objavuje sa pleseň, čo neprospieva zdraviu detí. Rodina si euro k euru ukladá na jej kompletnú rekonštrukciu už 5 rokov, ale stále im chýbajú nejaké financie. S tými im pomôže práve projekt CHLEBODARCA. Skromná pani Zdenka ďakovala: „Naše deti sú šťastné a veselé, robia nám veľkú radosť a sú pre nás tým najväčším darom. Naším snom je ich čo najlepšie vychovať, aby sa vedeli pekne zaradiť do života. Učíme ich, aby si vážili každú pomoc a boli vďační Bohu aj ľuďom za všetko, čo majú a dostávajú. Preto sme aj my nesmierne vďační za pomoc, ktorú nám projekt Chlebodarca poskytne pri dofinancovaní opravy našej strechy.“

Čo je nové u pani Georgíny a jej rodiny?

Na návštevu tejto optimistickej ženy spomína Jana Gregorovičová, projektová koordinátorka z o. z. BILLA ľuďom: „Koncom marca sme navštívili našu druhú rodinu z Malých Kosíh pri Štúrove. Pani Gina sa stará o autistického syna Lacka, o manžela na invalidnom dôchodku a o dcérku škôlkarku. Stretnúť sa s nimi bolo veľmi príjemné a napriek nie najlepším životným podmienkam, v ktorých existujú, bol čas s nimi nabitý pokorou, pozitívnou energiou a dobrými pocitmi. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ako veľmi im pomohlo zavedenie pitnej vody až do domu a že nová práčka im tiež robí radosť. Pani Gine sme pripravili aj nečakané prekvapenie, keď jej kuriér priamo počas našej návštevy doviezol novú chladničku. Boli sme sa pozrieť aj na arteterapiu, ktorú Lacko pravidelne absolvuje v Štúrove. Skvelou správou posledných dní je, že rodine schválili kompenzácie na benzín, o ktoré dlho bojovala.“