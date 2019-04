Predplatíte si MY Žilinské noviny a získate lístky na Alexandrovcov

Vstupenky k predplatnému

Získajte dve vstupenky na koncert Alexandrovcov v Žiline, ktorý sa uskutoční 28. mája v Tipsport Aréne v Žiline. Ak sa poponáhľate a budete medzi prvými, môžete získať po dva lístky na tento koncert.Je potrebné, aby ste si MY Žilinské noviny predplatili na celý rok. Odmeníme prvých ôsmich z vás. Predplatné si môžete dať v redakcii MY Žilinské noviny na Námestí Andreja Hlinku 1. do 24. 5.