Žilinskí poslanci schválili zriadenie Útvaru hlavného architekta

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na pondelkovom rokovaní zriadenie Útvaru hlavného architekta.

16. apr 2019 o 16:50 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili na rokovaní zriadenie Útvaru hlavného architekta ako rozpočtovej organizácie mesta. Primátor Žiliny Peter Fiabáne to považuje za jednu z podstatných vecí pri koncepčných zmenách.

"Každé rozumné mesto sa v tomto storočí potrebuje rozvíjať plánovite, koncepčne a správne na základe informácií či dát. Toto dnes mestu chýba a zriadenie útvaru je prvý krok, aby sme naozaj vykročili správnou nohou," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Doplnil, že mesto pripraví výberovú komisiu a výberové konanie. "Nadpolovičná väčšina výberovej komisie budú odborníci z mimo žilinského prostredia. Oslovili sme Slovenskú komoru architektov, hľadáme ľudí, ktorí sú naozaj kompetentní. Nemám problém, aby nám výber pomohli urobiť aj ľudia zo zahraničia. No a potom veľmi kvalitná kampaň, aby sme naozaj oslovili, koho sa dá. Kto má záujem odborne sa realizovať a cíti sa pripravený, v Žiline sú, čo sa týka výberového konania, dvere otvorené," zdôraznil Fiabáne.

Meno riaditeľa útvaru by podľa neho mohli schvaľovať na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. "Na základe jeho odbornosti bude kreovaný aj zvyšok útvaru, v ktorom by mali byť zastúpené ďalšie profesie - architekt, urbanista, sociológ, krajinár, dopravný inžinier. Sľubujeme si od toho, že budeme mať útvar, ktorý bude rovnocenným partnerom odborným útvarom na mestskom úrade. Partnerom pre poslancov, veľmi silným partnerom developerom a všetkým, ktorí do Žiliny prichádzajú, chcú tu investovať, stavať, či niečo riešiť. Partnerom pre vedenie mesta, pre všetky dôležité rozhodnutia, ktoré nás čakajú," podotkol žilinský primátor.