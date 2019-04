Regionálny futbal: Varín kradol body v Čiernom

Futbalisti Tepličky na jar ešte neokúsili chuť prehry.

15. apr 2019 o 14:45 Tomáš Hládek

IV. liga: Rosina neinkasovala ani raz a vyhrala nad Stráňavami

Stráňavy – Rosina 0:2 (0:1)

Góly: 25. Riecky, 58. Tabak. Rozhodoval Batiz, 155 divákov. ŽK: Lajš, Pleva, Chrachala – Líška, Hruboš, Gajdoš M.

STRÁŇAVY: Sága – Kubica (89. Brezáni), Lajš, Janči L., Bukovčan, Pleva, Ďuratný, Zajac, Remek, Hanuliak (68. Čerňan), Chrachala.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška (76. Bolibruch), Hruboš, Kadík, Riecky, Turský (18. Konštiak), Gajdoš M., Pudík, Gajdoš E., Struhál.

Stráňavy nezastihol úvod jari v optimálnej forme, zatiaľ čo Rosina sa po dvoch víťazstvách posunula v tabuľke vyššie. Úvodnú šancu v zápase si vypracoval Zajac, ale Jurčenko vyrazil na roh. Domáci sa snažili hrať kombinačný futbal a hostia sa spočiatku spoliehali na dlhé nákopy. V siedmej minúte nasadil jasličky najskôr rozhodcovi a potom aj Erikovi Gajdošovi Pleva a vysunul Chrachalu. Ten však v nájazde proti Jurčenkovi nezakončil a jeho spätnú prihrávku odvrátila rosinská obrana. Hostia sa postupne osmelili a po štandardke musel Kadikove zakončenie s námahou vyrážať Sága. Po pár minútach hry pekne priťukol Pleva do tutovky Remekovi, ale tomu šancu zmarilo zlé spracovanie. V 25. minúte prepadla lopta po dlhom nákope za obranu Stráňav a Riecky lobom poslal Rosinu do vedenia. Domáci boli v prvom polčase aktívnejší, no finálnu fázu neriešili dobre. Po trinástich minútach druhého polčasu ušiel po pravej strane Líška, centrom našiel nepokrytého Tabaka a Sága sa mohol len pozerať – 0:2. Na druhej strane mohol odpovedať Chrachala, ktorý šiel sám na Jurčenka, ale loptu špicou kopačky poslal len do brankára Rosiny. Stráňavám sa už duel zdramatizovať nepodarilo, a tak po bojovnom výkone vyškolila Rosina domáci Baník z efektivity.

Rajec – Belá-Dulice 0:3 (0:1)

Góly: 15. a 61. Debnár, 83. Remeň. Rozhodoval Foltán, 200 divákov. ŽK: Kašuba – Mravec L., Virec.

RAJEC: Fraštia – Hnát, Bujný (61. Kašuba), Hájek, Sudor, Rybár, Cúg, Person (55. Paulini), Kordiš, Jeťko, Gabaj (81. Dubeň).

V súboji tímov z opačných pólov tabuľky privítal Rajec favorizovanú Belú-Dulice. Hostia začali potvrdzovať tabuľkové postavenie po štvrťhodine hry, keď potrestal nepozornosť domácich Debnár. V 61. minúte si domáci opäť nepostrážil Debnára, ktorý ôsmym gólom v sezóne navýšil na 0:2. O 22 minút rozohrala Belá roh na krátko a nádhernou strelou do šibenice spoza šestnástky dával Remeň na 0:3. Rajcu zápas nevyšiel a prehral o tri góly.

Dolný Kubín – Teplička nad Váhom 0:0

Rozhodoval Remeň, 147 divákov. ŽK: Bugan – Beniač, Rybárik.

TEPLIČKA: Kořínek – Padala (3. Gajdošík), Maliňák, Beniač, Labuda, Jánošík, Mrázik (88. Surma), Rybárik, Blaščik, Bugala R., Dzirbík.

Už v tretej minúte musel vynútene do zápasu zasiahnuť hosťujúci tréner Jozef Bugala, keď Padalu musel striedať Gajdošík. Hra v prvom polčase góly nepriniesla. V druhom polčase taktiež ani jeden z tímov nedokázal premeniť svoje šance. Teplička tak na jar stále nepocítili chuť porážky, no remizovala tretíkrát v rade.

Ostatné výsledky: Staškov – Žabokreky 3:2, Diviaky – Makov 2:0, Závažná Poruba – Bobrov 2:0, Bánová mala voľno.

1. Bánová 15 11 1 3 45:18 34

2. Belá-Dulice 16 7 5 4 33:32 26

3. Teplička 16 7 4 5 24:16 25

4. Stráňavy 16 7 3 6 30:23 24

5. Rosina 16 7 2 7 27:28 23

6. Staškov 16 6 4 6 39:39 22

7. Dol. Kubín 16 6 4 6 23:26 22

8. Žabokreky 16 5 5 6 20:24 20

9. Z. Poruba 16 5 5 6 25:37 20

10. Makov 15 5 4 6 25:25 19

11. Rajec 15 5 3 7 26:28 18

12. Bobrov 15 5 3 7 19:26 18

13. Diviaky 16 3 3 10 25:39 12

V. liga: Višňové vyhralo prvýkrát po zimnej prestávke

Predmier – Skalité 4:1 (2:1)

Góly: 28. Klus T., 39. Pistovčák S., 69. Šebík, 80. (vl.) Lušňák – 42. (vl.) Praženica. Rozhodoval Mensár, 150 divákov. ŽK: Praženica – Špilák R., Bazger, Gavenčiak. ČK: 85. (po druhej ŽK) Praženica.

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus T., Martinka, Pistovčák S. (87. Rosa), Bačík, Praženica, Popelka, Pistovčák T. (90. Čillík), Šebík, Pobijak A. (82. Hujo).

Zápas sa od úvodu niesol v hernej prevahe domáceho celku. Prvý gól zápasu prišiel v 28. minúte, keď si na center nabehol Tomáš Klus a z dorážky prekonal Kavčáka. O jedenásť minút bolo 2:0, keď sa strelou z priameho kopu asi z 25 metrov presadil Samuel Pistovčák. V 42. minúte hostia znížili, keď si loptu po rohu sklepol do vlastnej brány Praženica. V druhom polčase mala hra podobný priebeh a Skalité hrozilo veľmi sporadicky. Na 3:1 zvyšoval Šebík, ktorý z priameho kopu strelou popod múr prekvapil Kavčáka. Desať minút pred koncom si loptu zrazil do vlastnej brány Lušňák a dal tak finálnu podobu výsledku – 4:1. Predmier zaslúžene získal tri body.

Višňové – Kotešová 3:2 (2:1)

Góly: 22. Štefanica O., 34. Došlík, 71. Štefunda – 40. Stískala, 86. Mikoláš. Rozhodoval Závodský, 150 divákov. ŽK: Štefanica O., Sventek, Ťažký – Valášek, Daniš, Budiský, Krajči.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčik, Štefunda, Mano, Majtanik, Ťažký, Došlík, Štefanica O. (88. Kurucár), Sventek (90. Majtán), Tandara (84. Štefanica A.).

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Bujný, Daniš (67. Papšo), Valášek, Krajči, Budiský, Kendy R., Mozolík P., Mikoláš, Stískala (81. Kendy P.), Tabak.

V úvodnom polčase malo navrch Višňové, ktoré chcelo zaznamenať prvú jarnú výhru. Odmenou domácim bol gól v 22. minúte, keď Ondrej Štefanica vypálil spoza šestnástky a umiestnenou strelou nedal Lejtrichovi šancu. O dvanásť minút bol rozdiel v skóre dvojgólový, keď po peknej akcii Došlíka s Majtanikom si prebral loptu prvý menovaný a svoju “obaľovačku“ umiestil v tyči. V 40. minúte využili Kotešovčania zlý odkop Vereš, prebrali loptu a po kombinačnej akcii zakončil do prázdnej brány Stískala. Druhý polčas bol nervóznejší a rozhodca siahal po žlté karty. V 71. minúte si postavil loptu k rozohrávke priameho kopu Štefunda a strelou do šibenice dal na 3:1. Hosťom sa podarilo už len skorigovať zásluhou Mikoláša. Vo Višňovom panuje po zápase spokojnosť s výkonom a prvou jarnou výhrou.

Strečno – Vysoká nad Kysucou 1:0 (0:0)

Gól: 59. Liam May. Rozhodoval Števček, 100 divákov. Bez kariet.

STREČNO: Matejčík – Bielik, Beháň P., Syrovatka (71. Melo), Ilovský, Oberta V., Tichý (85. Kocian), Ceplák (76. Kormančík), Kosa (59. Svrček), Barošinec, Čičmanec (46. Liam May).

V Strečne privítali druhý klub tabuľky z Vysokej nad Kysucou, ktorý posledný svoj zápas prehral. Strečno od úvodu hralo slušný futbal, malo viac z hry a častejšie držalo loptu na svojich kopačkách, aj keď hru sťažoval nepríjemný vietor. Domáci však svoju prevahu na gól v úvodnom polčase nepretavili. V druhom polčase vyšiel domácim brejk, Barošinec obišiel brankára, nahral Liamovi Mayovi a ten poslal Strečno do vedenia. Vedenie mohol navýšil Bielik, ale jeho hlavičku zastavila tyč. Potom zakončenia Barošinca vykopával z bránkovej čiary jeden z hostí. Domáci sa tak ešte v závere triasli o výsledok, keď Vysoká hrozila zo štandardných situácii. Gól sa však hosťom streliť nepodarilo a Strečno si pripísalo tri body do tabuľky.

Belá – Oščadnica 1:0 (0:0)

Gól: 49. Mihalčatin. Rozhodoval Pleva, 150 divákov. ŽK: Poláček, Gužík.

BELÁ: Tichák – Švec (69. Franek), Šipčiak R., Krška, Laščiak, Kubík, Špirka, Žingora, Mintách, Macho (88. Kopera), Michalčatin (81. Kvasnica).

Zdá sa, že výsledková kríza futbalistov Belej je zažehnaná, keďže zverenci Jána Holúbka vyhrali posledné dva zápasy. Navyše, privítali najslabší tím piatej ligy, a tak sa nič iné ako víťazstvo od domácich neočakávalo. Na úvodný gól si 150 divákov musel počkať do druhého polčasu, keď krátko po zmene strán poslal Belanov do vedenia Mihalčatin. Ďalší gól už diváci nevideli, a tak Belá zaznamenala tretiu výhru v rade.

Bytča – Zborov nad Bystricou 1:2 (1:0)

Góly: 40. Hrtánek – 49. Rusnák, 64. Kocifaj. Rozhodoval Jodas, 100 divákov. ŽK: Čelko (Zborov).

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík (54. Pavlík), Šamaj, Karafa, Mravec, Jánošík, Hrtánek, Gajdošík (67. Bevelaqua), Janásek (46. Šichman), Malík.

Rozpačitý štart do jarnej časti zaznamenali futbalisti Bytče, ktorí vyhrali len jeden zápas. Pozíciu favorita zápasu začali domáci proti predposlednému celku tabuľky napĺňať v 40. minúte, keď ich do vedenia poslal Hrtánek. Po zmene strán hostia rýchlo vyrovnali, čo Bytču zaskočilo. V 64. minúte potrestal chybu domácich Kocifaj a Zborov viedol. Bytča už nedokázala zareagovať a prehrala.

Čierne – Varín 0:1 (0:0)

Gól: 54. Kadrliak, R: Rastislav Riško, 150 divákov, ŽK: 47. Tomáš Hruška.

VARÍN: Ružička – Repáň, T. Hruška, Lopušan, Koňušiak, Zimen, Williger, Kadrliak (82. Chebeň), P. Hruška, Cvacho (66. Rendek), Sobol (74. Kubala).

Domáci odohrali opäť jeden z tých nešťastných zápasov. Úvodný polčas góly nepriniesol, prvý a jediný gól padol po zmene strán z kopačky Kadrliaka. Hráči Čierneho neúspešne dobíjali obranu súpera, nepremenili ani vyložené šance a hostia si po úspešnom brejku odnášajú z Čierneho tri body.

Ostatný výsledok: Kysucké Nové Mesto – Turzovka 2:0.

1. KNM 17 12 2 3 37:9 38

2. Vysoká n. K. 17 9 3 5 50:26 30

3. Višňové 17 8 6 3 28:15 30

4. Strečno 17 9 1 7 29:28 28

5. Bytča 17 9 0 8 40:33 27

6. Turzovka 17 8 2 7 44:43 26

7. Čierne 17 8 1 8 34:31 25

8. Kotešová 17 8 1 8 33:32 25

9. Belá 17 7 4 6 35:40 25

10. Predmier 17 7 1 9 29:28 22

11. Skalité 17 6 3 8 27:31 21

12. Varín 17 6 1 10 16:28 19

13. Zborov 17 5 2 10 17:43 17

14. Oščadnica 17 3 1 13 21:53 10