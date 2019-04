Roman Nadányi v stredu odpremieruje nový videoklip na našom webe

Slovenský spevák a moderátor Roman Nadányi uvedie už v stredu premiérovo, prostredníctvom nášho webu mynoviny.sk svoj nový videoklip k pesničke Jazyky. Zhovárali sme sa s ním o jeho tvorbe a plánoch.

15. apr 2019 o 12:49 Michal Filek

Momentálne pripravujete svoj druhý štúdiový album, z ktorého je pesnička Jazyky. V akej fáze sa práve nachádzate?

- Aktuálne pripravujem veci na druhý album, ktorý by mal vyjsť v októbri tohto roka. Termíny sú dané. Už je zabukovaný dátum uvedenia do života. Bude to koncom októbra. Preto mám nad sebou Damoklov meč a do augusta musíme, spolu s producentom, album dokončiť. Pesnička Jazyky je prvou lastovičkou, ktorú hrajú už aj niektoré rádia na Slovensku. Rozhodol som sa však, že by bolo dobré ponúknuť ju ľuďom aj vo vizuálnej podobe. Takže sme k nej nakrútili videoklip.

Aká je to pesnička?

- Je to známa skladba, ktorá už vyšla ako singel a hrajú ju rádia Slovensko a Regina. Pesničku už v minulosti spieval dnes už nebohý Peter Fiala a volala sa Keď nestačí Slovenčina. Textár Miro Jurika ju však pôvodne nazval Jazyky. Teraz sme skladbu, spolu s producentom Ľubomírom Mazákom, prerobili do nového šatu, s novým aranžmánom.

A aký bude klip?

-Klip je o živote, o láske. Sú v ňom rôzne generácie ľudí, ktoré ukazujú, ako láska funguje medzi tínedžermi, ľuďmi stredného veku a aj u starších ľudí. Lebo láska kvitne v každom veku. Časť klipu je aj z koncertného prostredia. Natáčali sme v Žiline. TV Raj nám poskytla svoje štúdiá a ateliéry a tiež v SMER KLUBE 77.

Album vyjde na jeseň. Bude váš druhý. Bude sa od neho líšiť?

- Album bude iný, ako bo prvý. Ten prvý bol Čierno-biely. Nielen názvom, ale aj náladou. Človek sa všad vyvíja, veci sa menia. Nie všetko je čierno-biele, svet hrá farbami, je iný. Taký je aj pracovný názov - Roman Nadányi: Iný. Hudobne to bude tiež odlišné. Ešte viac sa prikláňam k hudobným vplyvom, ktoré ma ovplyvnili. Vyrastal som na skupine Depeche Mode, ale dostávajú sa tam aj veci ako Coldplay, Keen, James Blunt. Nechcem ich kopírovať, ale bude to tento štýl popu. Rozdiel oproti prvému albumu je aj v tom, že kým vtedy hrala gitara z celého albumu asi 20 sekúnd, na novom albume bude oveľa prítomnejšia. Rozšíri sa tým pádom aj portfólio muzikantov, ktorí budú vystupovať na živých koncertoch. K bicím, basgitare a klavíru, pribudne teda gitara.

Ako sa darilo prvému albumu?

- Na Slovensku je to ťažké. Ak má človek za sebou silného manažéra a vydavateľa, tak sa dokáže presadiť. Nemyslím si, že album sa stretol s neúspechom. Tým ľuďom, ku ktorým sa dostal, sa páčil. Mal 10 skladieb, riešil veci, ktoré sa aktuálne dejú vo svete. Keď mi jeden hudobný dramaturg povedal, aby som napísal niečo veselé, odpovedal som, že to nejde, lebo môj vnútorný pocit je taký, že svet je len o klamstvách a podvodoch a ľudskej zrade. Ale, samozrejme, je aj o láske a toto sa odzrkadlilo na tom albume. Možnože texty boli trochu náročnejšie a nebol to album, pri ktorom sa ľudia mohli len tak jednoducho zabaviť. Texty mali silnejší odkaz a odzrkadľovali dobu, kedy vyšli, teda rok 2016. Niektoré skladby napísal Martin Husovský z Komajoty, niektoré skladby, aj text napísal Boris Letrich zo skupiny AYA a jednu napísal aj muzikant známy ako Mopy. Písal som aj ja.

Kto sa autorsky podieľa na novom albume?

- Postretlo ma veľké šťastie v podobe producenta Ľubomíra Mazáka , pod ktorého taktovkou vzniká nový album. Je to naše spoločné dielo. Nielen jeho producentská časť na tomto albume bude výrazná, ale pri niektorých skladbách bude aj jeho spoluautorstvo.

Aká je vaša hudobná dráha?

- Spája sa so skupinou Matka guráž, v ktorej som bol spevákom 10 rokov. Je to už žiaľbohu minulosť. Vždy som spieval pesničky niekoho. Ale zistil som, že potrebujem byť činorodý aj autorsky. Najsilnejší emočný zážitok pre mňa bolo, keď sme predskakovali pred legendárnou kapelou Smokie v Bratislave, Nitre a Žiline. Je to fajn pocit, keď máte pod pódiom 5-tisíc ľudí. Nakoplo ma to do ďalšej práce.

Aký program vás najbližšie čaká?

