Zatvorené detské ihriská, obnova Útvaru hlavného architekta. Čítajte MY Žilinské noviny

15. apr 2019 o 7:31 Dominika Mariňáková

V aktuálnom vydaní sme sa venovali témam zo Žiliny, z Bytče aj z okolia:

Téma z titulky: Kotlebovec vulgárne nadával poslancovi. Ten zvažuje žalobu

Kotlebovec vulgárne nadával poslancovi. Ten zvažuje žalobu V Žiline obnovia Útvar hlavného architekta. Odbor v Žiline fungoval počas pôsobenia Ivana Harmana, primátor Igor Choma ho zrušil

Krajský súd zrušil v Bytči doplnok územného plánu, ktorý umožňoval, napríklad, aj výstavbu bytovky na Rajčuli

Žilinská plaváreň praská vo švíkoch, radnica uvažuje o viacerých projektoch

Štyri darované detské ihriská zavreli, problémom sú dopadové plochy zo zámkovej dlažby

Nová fontána na Hájiku dlho nefungovala. Chystá sa jej oprava

Železnice po rokoch zmenili hlas na staniciach, ten nový je známy divákom žilinského divadla

Robili nábor na mestských policajtov, vybrali len troch kandidátov

Krčmy v Žiline sa sústredili najmä na rínku, ubytovaní tu boli aj ruskí dôstojníci

Roman Nadányi v stredu odpremiéruje nový videoklip na našom webe

Prečo primátor v Kysuckom Novom Meste odvolal náčelníka polície?

Hádzanárka Mária Holešová po roku opäť prestupuje do iného klubu

Žilina ako Barcelona. Ich akadémie produkujú kvalitu

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom