Polopodzemné kontajnery si samosprávy pochvaľujú

Riešenie so zabudovanými SMART senzormi im dokáže ušetriť až 30 % zvozových nákladov.

14. apr 2019 o 20:44

Hlavne na sídliskách sa bojuje doslova o každý meter. Všade parkovacie miesta a plno áut. Neraz parkujú na miestach, kde blokujú zber odpadu. Pomôcť by mohli polopodzemné kontajnery, ktoré nielenže pri zachovaní objemu odpadu zaberajú len tretinu plochy, ale majú aj ďalšie výhody. Aké, nám v rozhovore prezradila Tatiana Hrádelová, konateľka slovenskej pobočky firmy Elkoplast, ktorá polopodzemné kontajnery vyrába.

Produkcia odpadu neustále rastie, klasické kontajnery už často nestačia. Je v týchto prípadoch pre samosprávy ideálnou voľbou umiestnenie polopodzemných kontajnerov?

Určite áno, nakoľko miesta na umiestnenie nových klasických kontajnerov je v mestách stále menej a menej, preto sú polopodzemné kontajnery výborným riešením. Šetria zberné miesto a súčasne zvyšujú estetický vzhľad a čistotu v danej lokalite. Zberné hniezdo tvorí sada kontajnerov, ktoré zaberú minimum priestoru do šírky, lebo samotné kontajnery sú zapustené v zemi. Pri zachovaní objemu množstva odpadu zaberajú tretinu plochy.

Vaša spoločnosť je zároveň aj výrobcom týchto kontajnerov. Ako prebieha výrobný proces?

Kontajnery Semiq vyrábame z vysokohustotného polyetylénu metódou rotačného odlievania. Pri tejto metóde sa poyetylén vo forme prášku pretvára za pomoci tepla, gravitácie a pomalého otáčania formy do požadovaného tvaru. Výrobky sú plne recyklovateľné a nezaťažujú životné prostredie. Výhodou tejto metódy je, že kontajner je jednoliaty, bez zvarených spojov, čiže vo výrobku nevzniká žiadne pnutie. Vieme ich vyrobiť v rôznych farebných prevedeniach a sú odolné voči mnohým chemikáliám.

Bežne vidíme len vonkajšiu časť celého kontajneru. Čo sa nachádza pod zemou?

Kontajner sa skladá z vonkajšieho sila, zabudovaného v zemi, a vnútorného vyberateľného kontajnera alebo vreca. Veko kontajnera je farebne odlíšené, podľa zberaného odpadu na sklo, plasty, papier, komunálny odpad, tetrapaky, kovy a v neposlednom rade aj bioodpad. Nadzemnú časť kontajnera tvorí obklad, ktorý môže byť zhotovený z dreva, drevoplastu, či trapézového plechu.

Takéto uskladnenie odpadu má aj ďalšie výhody. Ktoré sú tie zásadné?

Keďže je kontajner zapustený z dvoch tretín do zeme, väčšia časť odpadu je uložená práve pod zemou, kde je stálejšia teplota. Dochádza tak k spomaleniu rozkladu odpadu a k zníženiu vzniku zápachu, s ktorým sa stretávame pri voľne stojacich kontajneroch. Odpad je ukladaný do výšky až 2,5 metra, čím sa pod vlastnou váhou obsah kontajnera lepšie zhutní. Tento typ kontajnerov tiež menej láka vandalov, nedovolí tiež opätovný výber zahodeného odpadu.

A ako prebieha ich osadenie? Je to veľký zásah do života obyvateľov?

Samotné osadenie kontajnerov je stavebný zásah. Je potrebné vykopať jamu, vybetónovať dosku pod kontajner a po osadení samotných kontajnerov upraviť vhodne okolie.

Z väčšej kapacity logicky vyplýva nižšia intenzita vývozu. Ako to je s vyprázdňovaním odpadu? Je nutné využiť špeciálne vozidlo?

Navýšením kapacity kontajnera znižujeme intenzitu vývozu a pridaním smart senzoru do kontajnerov vieme vyprázdňovať kontajnery len v čase dosiahnutia ich naplnenia. Na zber polopodzemných kontajnerov so spodným výsypom sú vhodné zberové vozidlá s hydraulickou rukou.

Ako to vyzerá so samosprávami? Je trendom, že majú v pláne vymeniť úplne všetky klasické kontajnery za tie polopodzemné, či len vo vybraných lokalitách?

Áno, dnes je trendom osádzať tieto kontajnery k novým bytovým zástavbám. V zastavaných častiach miest a historických centrách je to o hľadaní vhodného miesta bez obmedzení, ako sú energetické siete či už v zemi, alebo nad zemou, ktoré komplikujú osadenie, ako aj výsypy kontajnerov.

Zistiť, či je takáto nádoba plná, asi vizuálne nejde. Spomínali ste už jedno „chytré“ riešenie. Ako tieto senzory fungujú?

Na sledovanie naplnenosti kontajnerov je ideálne zabudovať do nich inteligentné utrazvukové senzory, ktoré monitorujú výšku odpadu. Komunikujú prostredníctvom internetu vecí so softwérom a vedia vyhodnotiť efektívnosť zvozu a následne naplánovať optimálne zvozové trasy. Dokážu znížiť zvozové náklady v priemere až o 30 %. Je to šikovné smart riešenie, ktoré pomáha dotiahnuť odpadové hospodárstvo k dokonalosti.

Spoločnosť Elkoplast má bohaté portfólio. Čo všetko sa v ňom nachádza?

Elkoplast je výrobno-obchodná spoločnosť s viac ako 20-ročnou tradíciou. Medzi naše hlavné výrobné činnosti patrí rotačné odlievanie. Touto metódou vyrábame nadzemné, polopodzemné kontajnery, nádrže na kvapaliny a na naftu. Ďalej je to kovovýroba, vyrábame kontajnery typu Abrol a vaňové kontajnery. So sklolaminátov sú to zasa zvonové kontajnery a nádoby na zimný posyp. Z obchodnej činnosti je to široký sortiment na zber odpadu, nakladanie s obalmi a produkty do záhrady.