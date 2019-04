Žiline sa nepodarilo odložiť slovanistické oslavy, Bratislavčania v predstihu získali titul

Slovan si vďaka výhre v Žiline zabezpečili majstrovský primát už šesť kôl pred koncom ligy.

14. apr 2019 o 18:22 TASR

Šláger tretieho s prvým hrajúci sa v dobrom počasí aj atmosfére bol v úvodnej štvrťhodine viac o taktike ako o šanciach. Každý z tímov sa snažil najmä eliminovať chyby a čakalo sa, kto spraví prvú vážnejšiu.

Bližšie ku gólu boli ako prví hostia, keď sa v šestnástke dobre uvoľnil Dražič, ale krížnou strelou minul o pár centimetrov ľavú žrď. V 21. minúte si napravo nerozumeli stopéri Králik s Minárikom, Šporar poslal ideálny center naľavo na úplne voľného Mohu, a ten pohodlne poslal loptu do opustenej brány.

Žilinčania sa veľmi nedostávali pred bránu Slovana, skúšali to aspoň strelami zo

stredných vzdialeností, ale neujala sa žiadna z nich, ani pokus Diaza na konci prvej polhodiny. Hneď potom mohli hostia zvýšiť, keď Moha nacentroval pred bránu, ale Ljubičičov pokus zblízka Holec reflexívne vyrazil nad bránu. Žilina sa snažila viac útočiť, ale jej centre do šestnástky neboli presné, alebo nenachádzali dobre pokrytého Balaja. Opäť iba z diaľky to skúšal Kaša, ale jeho strela v 40. min. minula tesne ľavú žrď.

O dve minúty však Moha pred žilinskou bránou vyzvŕtal dvojicu stopérov a zblízka rozjasal hosťujúcich fanúšikov. Domáci v polčase prestriedali dvojicu hráčov a zmenili rozostavenie. Ich hre to prospelo a vpredu začínali byť nebezpečnejší. Po centri Tomiča v 50. minúte sa do šance dostal Balaj, ale rozvlnil iba bočnú sieť Greifovej brány. O štyri minúty neskôr však mohli hostia definitívne rozhodnúť, keď sa Šporar rútil v brejku na žilinskú bránu, ale Holec jeho blafák napravo v poslednej chvíli zneškodnil, keď rukou zobral loptu z nohy kanonierovi Slovana.

V 62. minúte sa však hostia dočkali aj po tretí raz, keď Anang nešikovne odvrátil center hostí z pravej strany iba na hranicu pokutového kopu a nabiehajúci nekrytý Ljubičič poslal loptu bez problémov do siete. Žilinčania sa snažili aspoň raz prekonať Greifa, ale neujala sa ani strela Škvarku spoza šestnástky, ani jeho priamy kop. Dobre pálil aj Tomič, ale Greifove rukavice boli proti.

Zápas sa síce dohrával na polovici hostí, ale Žilinčania už nedokázali skórovať ani v nadstavenom čase z priameho kopu, ktorý zahrával Tomič. Slovan potvrdil desiatou výhrou v rade rekordný deviaty titul v ére samostatnosti už šesť kôl pred koncom súťaže.

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)

Góly: 21. a 42. Moha, 62. Ljubičič. ŽK: 44. Sluka. Rozhodovali: Kráľovič Benko, Štrbo, 5478 divákov.



ŽILINA: Holec - Kaša, Králik (46. Anang), Minárik, Majdan (46. Mihalík), Diaz, Káčer, Sluka Škvarka Tomič, Balaj (69. Boženík).

SLOVAN: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij, De Kamps (72. Rabiu), Ljubičič Čavrič (86. Cmiljanič), Dražič (80. Strelec), Moha, Šporar.