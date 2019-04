Deti v Žiline tancom privítali jar

Na regionálnej postupovej súťažnej prehliadke detských folklórnych kolektívov sa predstavilo viac ako 150 detí z piatich súborov.

13. apr 2019 o 20:25 Alexandra Janigová

ŽILINA. Zlaté pásmo a priamy postup do krajského kola súťaže Kubínske krpčeky, ktoré sa uskutoční 28. apríla v Dolnom Kubíne, porota udelila Detskému folklórnemu súboru (DFS) Stavbárik zo Žiliny s choreografiou O papuču zo Záriečia.

Prečítajte si tiež: Žilinčan Marek Sobola tvorí erby pre exotické krajiny

Jarné obdobie sa od dávna viaže k množstvu piesní, zvykov či obradov, oslavujúcich a podporujúcich vznik nového života, úrody, a tým aj nádeje do ďalšieho roka. K jari však neodmysliteľne patrí aj detský smiech pri hrách na lúke. A týmto všetkým v sobotu 6. apríla v Konzervatóriu Žilina privítali deti jar ako sa patrí. Na regionálnej postupovej súťažnej prehliadke detských folklórnych kolektívov sa predstavilo viac ako 150 detí z 5 súborov. V úvode sa mladšie deti z DFS Stavbárik zahrali hry pri pasení husí v nesúťažnej choreografii Na pasačky. Po nich vystúpili Detská folklórna skupina (DFSk) Čipčiar z Turia, DFS Cipovička zo Žiliny, DFSk Hajovček zo Strečna, DFS Stavbárik zo Žiliny a DFS Kolárik z Kolárovíc.

Odborná porota – v zložení Simona Dikaszová, tanečná pedagogička, Eva Dudková, etnologička a Janka Veselovská, etnologička – počas rozborového semináru poskytla vedúcim a tanečným pedagógom užitočné rady, ako kvalitatívne posunúť ich choreografickú tvorbu či prácu s deťmi. Porotkyne vyzdvihli celkovú úpravu detí na javisku, a tiež vlastné výskumy choreografov.

„Všetky súbory si dali záležať na výbere materiálu a skoro každá choreografia vychádzala z vlastných výskumov autorov. Choreografie rešpektovali vek a úroveň interpretov, zákonitosti a funkciu jednotlivých typov tancov,“ zhodnotila predsedníčka poroty Simona Dikaszová.

Organizátorom regionálneho kola postupovej súťažnej prehliadky Vítanie jari bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom postupovej súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Výsledky regionálneho kola súťaže Vítanie jari:

- Zlaté pásmo a priamy postup do krajského kola: DFS Stavbárik, Žilina.

- Zlaté pásmo a návrh na postup do krajského kola: DFS Hajovčkek, Strečno.

- Zlaté pásmo a návrh na postup do krajského kola: DFS Cipovička, Žilina.

- Strieborné pásmo: DFS Čipčiar, Turie.

- Strieborné pásmo: DFS Kolárik, Kolárovice. AJ, DS