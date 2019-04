Vyrovnali stav série. Vďaka vysokej energii, dobrej obrane a trojkám, tvrdí tréner Kurilla

Žilinskí basketbalisti dokázali premeniť desať z 31 pokusov za tri body.

11. apr 2019 o 11:17 Dominika Mariňáková, Tomáš Hládek

ŽILINA. Zaplnená tribúna v Športovej hale na Rosinskej ceste si po rokoch užila žilinské víťazstvo v play-off basketbalovej extraligy. Vysoké decibely v športovom interiéri sa odrazili aj na hlase trénera PP & TV RAJ Žilina Ivana Kurillu. "Mám pocit, že čím som starší, tým skôr mi ten hlas odíde. Dnes tu bol veľký hluk, dával som pokyny hráčom, a tak som prišiel o hlas," vysvetlil na úvod.

Basketbalistov počas súboja so Svitom priamo v hale povzbudzovali aj futbalisti MŠK Žilina či primátor Peter Fiabáne.

Sústredený úvod

Druhý štvrťfinálový zápas medzi Žilinou a Svitom sa začal podobne ako ten prvý, hostia v prvej polovici úvodnej štvrtiny viedli. Avšak, na rozdiel od zápasu vo Svite, následne prebrali taktovku duelu rajskí basketbalisti. Po Mereššovej trojke v ôsmej minúte sa za stavu 15:17 domáci ujali vedenia, ktoré udržali až do konca stretnutia.

„Začali sme diametrálne odlišne ako vo Svite. Boli sme sústredení a vybojovali sme si náskok. Ten sa nám poradilo udržiavať viac-menej celý zápas. Počas celého zápasu sme boli vo vedení a nemuseli sme doťahovať manko na súpera. Vďaka tomu sme dnes dokázali uspieť,“ hovoril bezprostredne po zápase hráč s číslom desať na chrbte Jakub Merešš.

Sústredený vstup do duelu vyzdvihol aj domáci tréner Ivan Kurilla: "Myslím si, že sme boli na zápas veľmi dobre pripravení. Mali sme dobrú koncentráciu, hlavne na začiatku zápasu. A to bolo kľúčové. Hrali sme s veľkou energiou, s nasadením, čo do veľkej miery rozhodlo o našom víťazstve."

Prečítajte si tiež: Otcov brankársky návrat, dcérin hetrik. Uríkovci zažili výnimočné futbalové nedele

Padali im trojky

Jeho zverenci zlepšili v druhom zápase obrannú fázu, ktorá im škrípala v úvodnom meraní síl štvrťfinálovej série. „Určite to bolo dôležité. Bili sme sa celý zápas, boli sme agresívni. Prízvukovali sme si v šatni väčší dôraz v obrane, čo sa nám aj podarilo ukázať na palubovke,“ dodáva Merešš.

Slabšiu chvíľu si Žilinčania vybrali v tretej štvrtine, keď hosťujúcim hráčom dovolili výrazne skresať bodový náskok. Napokon však zápas dotiahli do víťazstva, na ktorom sa podpísala aj vydarená streľba spoza trojkového oblúka. "Vysoká energia, dobrá obrana. Navyše, dnes sme dali desať trojok. To je to, čo rozhodlo," tvrdí žilinský lodivod.

Domáci dokázali premeniť spomínaných desať z 31 pokusov za tri body. V prvom súboji so Svitom im to vyšlo len dvakrát. Na bodovú aktivitu poukázal aj Merešš, ktorý sa s 25 bodmi stal najproduktívnejším hráčom stretnutia. "Podarilo sa nám dnes doskočiť viac lôpt, čo bolo v tomto zápase dôležité. Taktiež sa nám viac darila streľba. Ako som hovoril, boli sme agresívni a to chcenie po víťazstve bolo dnes väčšie ako v prvom stretnutí.“

Za body poďakoval spoluhráčom

Mladý Žilinčan prvé dva pokusy za tri body nepremenil. Potom sa však naštartoval úspešným pokusom za dva body, ku ktorému pridal o 54 sekúnd aj prvú trojku. Počas zápasu premenil ďalšie dva pokusy za tri body, ku ktorým pridal 100-percentnú streľbu za dva body. K 25 bodom pridal aj 14 doskokov, dve asistencie a dva bloky.

„Som spokojný, ale sú to len štatistiky. Basketbal je tímová hra a musím sa poďakovať mojim spoluhráčom. Bez nich by som toľko bodov nedokázal nastrieľať. Pripravili mi pozície, z ktorých som dokázal skórovať a teším sa na ďalší zápas vo Svite,“ skromne zakončil Jakub Merešš.

A s čím pocestujú v sobotu rajskí basketbalisti v sobotu pod Tatry? Tréner Ivan Kurilla už v tom má jasno: "Máme to premyslené, do médií sa to však nerozpráva. Určite opäť pripravíme istú stratégiu a pevne verím, že nám vyjde. Uvidíte v sobotu."

PP & TV Raj Žilina – Iskra Svit 91:79 (25:19, 23:21, 19:24, 24:15), stav série 1:1

Žilina: Merešš 25, Jackson 19, Dickson 17, Rožánek 12, Tot 7 (Karalič 11, Djordjevič a Podhorský 0)

Svit: Guillory 18, Avramovič 16, Washburn 14, D. Davis 10, Baldovský 6 (Galata 11, Bizub a Vučičevič po 2)

TH: 14/11 – 25/17, Fauly: 21 – 19, Trojky: 10 – 4, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Bara