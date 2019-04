Budatínsky park zatvoria pre psov, reakcie sú rôzne

V parku pri Budatínskom zámku platí od 1. mája zákaz pre psov. Reakcie sú rôzne. Poctiví psičkári tak doplatili na tých, ktorí si po svojom psovi nevedeli upratať.

10. apr 2019 o 18:16 Alexandra Janigová

ŽILINA. V parku pri Budatínskom zámku bude od 1. mája platiť zákaz vstupu psov. Hlavným dôvodom má byť fakt, že si mnohí psičkári po svojich psoch neodniesli exkrementy a po zime sa ich v parku objavilo viac ako po minulé roky. Zákaz vyvolal negatívne reakcie najmä u tých, ktorí boli zodpovední a po svojom psovi si vždy urobili poriadok.

Mal množstvo výhod

Jednou z nich je aj Paula zo Žiliny. „Budatínsky park mal množstvo výhod. Bol rozsiahly, mali sme sa kde prechádzať. Bola to rovinka, žiadny nerovný povrch, takže sme sa s naším psom mohli aj my vybehať a vyhrať bez problémov. Park je navyše krásny, a to v každom ročnom období, bola to naša obľúbená „destinácia“ na prechádzky, a nielen so psom, ale aj bez neho,“ myslí si Paula.

Park je navyše oplotený, takže sa nikdy nemuseli báť, že by im pes ušiel, napríklad keby zacítil divú zver, ako to býva na lúke u nich na Hájiku, kde je veľa diviakov, jeleňov a tie psy to proste láka, zvlášť keď máte poľovnícke plemeno ako oni. „Tu sme sa veru nemuseli obávať. Park som mala na prechádzky so psom veľmi rada najmä preto, že máme mladého psa, ktorý miluje pohyb, a tu sme vďaka tomu, že je park veľký, vždy našli plochu, kde sa nehrali detičky. Skrátka, náš pes sa tu vždy dobre vybehal a my sme tu relaxovali.“ Túto informáciu sa dozvedela na sociálnej sieti.