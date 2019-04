Otcov brankársky návrat, dcérin hetrik. Uríkovci zažili výnimočné futbalové nedele

Roman Urík zo Zbyňova prežil comeback, jeho dcéra Petra zase premiéru.

10. apr 2019 o 16:18 Dominika Mariňáková

Dopoludnia nastúpil v bránke na zápas starých pánov a pri výhre 4:0 vychytal čisté konto. Športová nedeľa v podaní Romana Uríka však pokračovala, poobede ho čakal zápas III. A triedy ObFZ Žilina medzi Zbyňovom a Stráňavami.

„Chodievam na zápasy s našimi žiakmi, takže málokedy mám voľnú nedeľu. Tentoraz to však vyšlo, ráno som si teda išiel zahrať za starých pánov,“ uvádza nás do deja Roman Urík.

Keď vzápätí dostal ponuku zachytať si v ten deň ešte raz, dlho nepremýšľal.

„Prišiel za mnou Peter Martinka a vraví mi, že ich brankár má horúčky. Či by som nešiel chytať aj im. Tak som mu povedal, že ak sa mi nič nestane, prídem. Bežal som domov najesť sa a rýchlo som sa vracal na ihrisko,“ smeje sa.

Záložný brankár

V súťažnom stretnutí si dres Zbyňova naposledy obliekol v roku 2015. Odvtedy mužský tím v dedine chýbal, zmena prišla až pred začiatkom aktuálnej sezóny. Dala sa dokopy partia nadšencov, prihlásila sa do oblastnej III. A triedy a keďže niekdajší brankár má registračku stále platnú...

„Bol som záložný brankár, ešte pred súťažou mi vraveli, že keby sa dačo vykľulo, rátajú so mnou. Vtedy som sa zasmial, no teraz na to prišlo,“ prezrádza predseda TJ Zbyňov, ktorý sa sústredí najmä na prácu s futbalovou mládežou. Dodáva, že okrem svojho súhlasu dostal ešte jedno povolenie na brankársky návrat: „Žena mi to odsúhlasila, tak som šiel (úsmev). Nemusel som to dlho vysvetľovať. Vie, že aj tak by to bolo márne.“

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE UŽ V PONDELOK (15. APRÍLA) V TÝŽDENNÍKU MY ŽILINSKÉ NOVINY.

Skúseného brankára futbalové načasovanie nešetrilo, za súpera pri jeho návrate mu vybralo rovno tabuľkového lídra, béčko Stráňav.