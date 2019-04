Symbol stromu prepojí expozíciu jarnej Flory Olomouc 2019

Flora Olomouc 2019 sa bude konať v dňoch 25. – 28. apríla.

10. apr 2019 o 14:21 Alexandra Janigová

ŽILINA/OLOMOUC. Ocitnete sa v hre svetla a tieňa, v ktorej sa prelína pôvab jarných kvetín s krehkou krásou českého skla. Na nevšednú expozíciu v pavilóne A s názvom „Strom života“ láka kvetinová výstava Flora Olomouc 2019 v dňoch 25. – 28. apríla.

„Hlavná kvetinová expozícia „Strom života“ zavedie návštevníkov do ríše snov a fantázie. Ukážky práce so sklom a jeho dekorovanie predstavia sklári z Huti František, doprovodný program ponúkne prednášky, predvádzacie akcie floristov aj obľúbenú poradňu pro pestovateľov a záhradkárov. To všetko podľa návrhu poprednej českej floristky Kláry Franc Vavříkovej,“ predstavila hlavnú expozíciu jej garantka Marie Doleželová.

V juhovýchodnom cípe Smetanových sadov bude historická oranžéria hostiť medzinárodnú floristickú súťaž Oasis Visegrad Cup 2019, ktorej záverečnú disciplínu návštevníci môžu vidieť v pavilónu A.

Rozsiahlu výstavu bonsají a suiseki Českej bonsajovej asociácie, umiestnenú v pavilónoch G a H, doplní pestrý sprievodný program, ktorý ponúkne ukážky tvarovania bonsajov, komentované prehliadky, súťaž nových talentov a prednášky. Kvetinové výstavy doplní veľtrh záhradnej mechanizácie Hortifarm a Jarné záhradnícke trhy.

Zo sprievodného programu sa návštevníci môžu tešiť na predvádzacie akcie floristov, odborné prednášky a kultúrny program s Receptářem na Sambě. Chýbať nebude ani večerná prehliadka v piatok 26. apríla. Vstup do zbierkových skleníkov je pre návštevníkov zadarmo a otvorené sú aj botanická záhrada a rozárium. Informácie nájdete na www.flora-ol.cz.