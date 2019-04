V Žilinskom kraji sa rozbieha viacero inovatívnych projektov, hovorí Peter Pobeha

SAD Žilina pokračuje v technológiách, ktoré už boli viackrát predstavené. Ide napríklad o elektronizáciu systému verejnej dopravy.

10. apr 2019 o 13:19 Dominika Mariňáková

Vydavateľstvo Petit Press aj v tomto kalendárnom roku pokračuje v diskusiách MY s vami. V spolupráci s agentúrou M KREO sme s diskusným fórom na tému Smart cities premiérovo zavítali do Bytče.

Po zaujímavej diskusii sme vyspovedali Petra Pobehu, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti SAD Žilina, ktorý nám prezradil novinky týkajúce sa hromadnej dopravy v Žilinskom kraji.

Ako vnímate smart technológie a akým spôsobom s nimi pri vašej práci prichádzate do kontaktu?

– Smart technológie sú v súčasnosti aktuálna téma v rámci komunikácie na úrovni miest. Ja zastupujem dopravný sektor a takéto technológie sa nás dotýkajú z hľadiska cestnej infraštruktúry, čiže do akej miery je možné zvýšiť priepustnosť komunikácií či križovatiek. Ale aj z hľadiska statickej dopravy, čiže ako sa dá riešiť parkovanie modernými technológiami tak, aby boli naozaj efektívne využívané jednotlivé parkovacie miesta.

Aké novinky evidujete v tomto regióne?

– Bytča je súčasťou Žilinského kraja. Myslím si, že ten je v tejto veci dosť inovatívny a konkrétne v meste Žilina sa momentálne realizuje projekt inteligentných križovatiek. Malo by to podporiť verejnú dopravu a uprednostniť jej vozidlá na križovatkách na úkor individuálnej dopravy. Takisto sa v Žiline rozbieha projekt cyklodopravy, sharovanie bicyklov. To je takisto jeden zo spôsobov, ako sa dá moderne pristupovať k doprave.

Čo sa týka našej spoločnosti, pokračujeme v technológiách, ktoré už boli viackrát predstavené. Ide o elektronizáciu systému verejnej dopravy, či už informačnými panelmi osadenými v autobusoch, alebo aktivitou na Facebooku či Instagrame, kde nám stále stúpa návštevnosť.

Zmenilo sa niečo z hľadiska verejnej dopravy aj v Bytči?

– Vo verejnej doprave v Bytči sme rozhodujúcim dopravcom. Prímestská doprava do Bytče je vedená hviezdicovitým spôsobom a je zabezpečená práve našimi vozidlami. Cestujúci sú teda priamo konfrontovaní so spomínanými technológiami. Na začiatku tohto roka sme na autobusovej stanici v Bytči osadili informačné tabule, ktoré cestujúcich informujú o príjazde konkrétneho autobusu v reálnom čase. Ak ide autobus zo Žiliny do Kolárovíc, ale niekde v Žiline mešká kvôli zápcham, cestujúci vie, že autobus príde o päť minút neskôr. Má informáciu, že doprava je zabezpečená.

V Bytči sme sa sústredili na projekt autobusovej stanice, ktorá bola naším dielom. Je to už viac ako desať rokov, ale je to moderný autobusový terminál, ktorý môže byť príkladom, ako môžu vyzerať autobusové terminály aj v iných mestách. Čo sa týka ostatných miest, v prvom rade zabezpečujeme prímestskú dopravu a rôznymi technológiami uľahčujeme jej využitie.