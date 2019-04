Výrastkovia otravujú cestujúcich v MHD, trávia v nej svoj voľný čas

V mestskej hromadnej doprave niekedy trávia svoj voľný čas aj výtržníci, ktorí svojím konaním obťažujú cestujúcich. Najproblematickejšie sú linky smerujúce na sídlisko Hájik.

9. apr 2019 o 18:38 Alexandra Janigová

ŽILINA. Dopravu v MHD niekedy využívajú mladí na trávenie voľného času. Obzvlášť keď je doprava pre študentov zadarmo. Na negatívny dopad nás upozornila čitateľka Alžbeta.

Prípad zo Žiliny

„Chcem upozorniť na mladých výrastkov, ktorí pravidelne v MHD smerom z Hájika alebo na Hájik robia bordel v trolejbusoch. Keď idem na nočnú, a teda vo večerných hodinách je to na nevydržanie. Dokonca sa niekedy postavia do dverí a ja nemôžem vystúpiť, bežne tam popíjajú, hulákajú. Zdá sa mi, že situácia sa zhoršila po tom, ako majú aj MHD zadarmo. A zdá sa, že takto trávia svoj čas. Obťažujú tým ostatných cestujúcich, tak sa chcem opýtať, či s tým niečo Dopravný podnik robí, či niečo registrujú,“ opísala svoje skúsenosti čitateľka Alžbeta P. Problémy sú podľa vedenia Dopravného podniku Žilina práve na tejto trase. O tomto konkrétnom prípade však nevedeli.

„Snažili sme sa kontaktovať niektorých vodičov trolejbusov na linkách zabezpečujúcich obsluhu Hájika, so žiadosťou, či takéto situácie v poslednom čase zaznamenali. Nám to však nepotvrdili. To však neznamená, že sa to nestalo alebo sa to nedeje,“ reagoval Ján Bariečník, riaditeľ Dopravného podniku mesta Žilina.

Výtržnosti vo vozidlách nie sú podľa neho pravidelným javom, skôr ide o výnimočné prípady.