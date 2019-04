Zanedbané územie pri Bille na Vlčincoch sa zmení na park

Zástupcovia vedenia radnice sa po rokoch čakania stretli s developerom, ktorý chce splniť dávnejší sľub zrekultivovať lokalitu.

9. apr 2019 o 8:58 Branislav Koscelník

ŽILINA. Mohlo by to byť príjemné oddychové miesto na okraji Vlčiniec. Zelená plocha pri Bille však namiesto toho, aby bola upravená a využívaná, je miestom, kde sa stretávajú asociáli. Množstvo porozhadzovaných plastových fliaš, plechoviek a niekoľko zväčšujúcich sa čiernych skládok.

„To čo sme pred rokom na Deň Zeme vyčistili, je späť,“ upozorňuje na neporiadok v problematickej lokalite najväčšieho žilinského sídliska Iveta Martinková.

„Stromy, ktoré tam ktosi nasadil, trpeli roky tým, že boli priviazané na koloch a v ich kmeni sa vytvorili hlboké zárezy,“ poukazuje na to, že na území za veľkokapacitnými garážami sa o zeleň nikto nestará. Na problém upozornila vedenie mesta a veci sa zaťali hýbať.

Obchodné centrum s parkom

Neudržiavaný zelený pás, ktorý ohraničujú ulice Svätého Cyrila a Metoda a Obežná, je mestský pozemok. Keď okolo roku 2012 chystala v tejto lokalite spoločnosť VS Investment výstavbu obchodného centra, v ktorom má dnes svoju prevádzku Billa, sľúbila, že okolo novostavby urobí poriadok a vytvorí oddychovú zónu. Celý projekt dokonca developer pomenoval ako Obchodné centrum s parkom.

Spoločnosť sa zaviazala, že v tejto lokalite odstráni nelegálne skládky odpadu, vysadí stromy a zlikviduje vstupy do všetkých podzemných krytov CO a aj do otvorenej podzemnej studne pôvodne slúžiacej na zásobovanie CO krytov.

„Na základe týchto úprav budú z lokality vylúčené asociálne skupiny, ktoré sú predmetom dlhodobého obťažovania obyvateľov. Zároveň sa minimalizuje bezpečnostné riziko z otvorených krytov pre deti,“ sľuboval v tom čase investor.