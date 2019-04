Regionálny futbal: Rosina a Predmier v nedeľu s čistým štítom

V piatej lige sa objavili dvaja hetrikoví strelci.

8. apr 2019 o 11:50 Tomáš Hládek

IV. liga: Bodovali Teplička, Bánová i Rosina

Bánová – Rajec 2:1 (0:0)

Góly: 46. Mráz, 72. Kubena – 73. Rybár. Rozhodoval Herdeľ, 150 divákov. ŽK: Person, Šimun, Kordiš.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Štefánik (61. Bendík), Kubena, Mráz, Horecký, Cisárik, Jasenovský, Harman, Švikruha (90. Hruška), Kostolný (66. Kincl).

RAJEC: Fraštia – Hnát, Bujný, Hájek, Sudor, Rybár, Cúg, Person, Jeťko, Gabaj (64. Kordiš), Šimun (80. Paulini).

Bánová bola od úvodu aktívnejšia a diktovala tempo hry. Domáci futbalisti však svoje šance, ktoré si vypracovali, nepremieňali. Naopak, Rajec sa zameriaval na defenzívu a vyrážal do rýchlych protiútokov, avšak, ani tie gól v prvom polčase nepriniesli. Raketový vstup do druhého polčasu zaznamenali domáci futbalisti, keď Kubena nahral Mrázovi a ten strelou z prvej otvoril gólový účet zápasu. Aj naďalej pokračoval tlak Bánovej a hostia hrozili prevažne z brejkov. V 72. minúte sa po štandardke dostal k lopte Kubena a zvýšil na 2:0. O tridsať sekúnd sa nedohodli Kubena s Cisárikom a po nájazde Rybára bolo znížené. Bánová si už vedenie ustrážila a získala tri body do tabuľky.

Teplička nad Váhom – Diviaky 3:3 (1:0)

Góly: 3. Blaščík, 54. a 71. Labuda – 60. Ladňák, 75. Ďanovský, 85. Koleno. Rozhodoval Batiz, 120 divákov. ŽK: Bugala R., Kořinek, Jánošík – Mandík.

TEPLIČKA: Kořinek – Surma (55. Cingel), Maliňák, Beniač, Labuda, Jánošík, Mrázik (84. Gajdošík), Rybárik, Blaščík, Bugala R., Dzirbík.

Úvod prvého polčasu bol zo strany Tepličky dobrý, keď už po troch minútach viedla po góle Blaščíka. Následne mali domáci šance, ktoré nevyužili. Hostia sa prezentovali silovým futbalom a nakopávali dlhé lopty, ale šancu si dokázať nevypracovali. V druhom polčase sa futbalisti spod Dubňa dostali dvakrát do dvojgólového vedenia, ktoré im však pokoj na kopačky neprinieslo. Tepličania sa prispôsobili hre súpera a hrubými chybami v defenzíve sa pripravili o tri body.

Rosina – Staškov 2:0 (2:0)

Góly: 14. Turský, 30. (pen.) Hruboš. Rozhodoval Kosturský, 200 divákov. ŽK: Jurčenko, Riecky – Sýkora.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška, Hruboš, Kadik, Riecky, Turský, Gajdoš E., Gajdoš M., Kubík (25. Gavuliak, 79. Bolibruch), Pudík.

Zverencom Tomáša Bolibrucha vyšiel vstup do zápasu proti Staškovu, keď po góle Turského zo štrnástej minúty viedli domáci 1:0. O šestnásť minút sa previnil jeden z hostí v pokutovom území a nariadenú penaltu premenil Hruboš. Rosina tak natiahla šnúru víťazstiev na vlastnom štadióne na číslo šesť.

Belá-Dulice – Stráňavy 2:1 (2:1)

Góly: 3. Brzák, 44. Čierny – 37. (pen.) Hanuliak. Rozhodoval Mikloš, 250 divákov. ŽK: Mravec, Remeň – Kubica, Zajac, Hanuliak.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica (82. Čerňan), Lajš, Ivan, Janči L., Bukovčan, Pleva, Ďuratný, Zajac, Remek (55. Chrachala), Hanuliak (67. Rolček).

Na horúcu pôdu na Turiec pricestovali Stráňavy, ktoré si štart do jarnej časti predstavovali ináč. Všetko podstatné sa v zápase 16. kola odohralo v prvom polčase. Domáci sa ujali vedenia trinástym gólom Brzáka v sezóne. Hostia vyrovnali z penalty, no minútu pred koncom prinavrátil vedenie Belej Čierny. Belania si už vedenie udržali a vyhrali.

Ostatné výsledky: Makov – Závažná Poruba 6:0, Žabokreky – Dolný Kubín 0:3, Bobrov mal voľno.

1. Bánová 15 11 1 3 45:18 34

2. Stráňavy 15 7 3 5 30:21 24

3. Teplička 15 7 3 5 24:16 24

4. Belá-Dulice 15 6 5 4 30:32 23

5. Dol. Kubín 15 6 3 6 23:26 21

6. Rosina 15 6 2 7 25:28 20

7. Žabokreky 15 5 5 5 18:21 20

8. Makov 14 5 4 5 25:23 19

9. Staškov 15 5 4 6 36:37 19

10. Rajec 14 5 3 6 26:25 18

11. Bobrov 14 5 3 6 19:24 18

12. Z. Poruba 15 4 5 6 23:37 17

13. Diviaky 15 2 3 10 23:39 9

V. liga: Belá prekvapila Kotešovú

Varín – Višňové 2:1 (0:1)

Góly: 61. Ferjanec, 67. Hruška P. – 32. Sventek. Rozhodoval Babinský, 50 divákov. ŽK: Ferjanec, Zimen – Minarčik, Majtanik.

VARÍN: Ružička – Repáň, Hruška T., Ferjanec, Lopušan, Koňušiak P. (37. Cvacho), Zimen, Chebeň (85. Rendek), Williger, Kadrliak, Hruška P.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčik, Štefunda, Mano, Sventek, Majtanik, Ťažký, Došlík, Štefanica A. (81. Majtán), Kurucár.

Prvý polčas sa niesol jasne v dominancii tretieho celku tabuľky, ktorý však dokázal z množstva šancí vyťažiť len gól Sventeka v 32. minúte. V druhom polčase domáci pridali, hra sa vyrovnala a hral sa medzišestnástkový futbal. V 61. minúte vyšla Varínu akcia po pravej strane a po zakončení Ferjanca bolo vyrovnané. O šesť minúte po akcia opäť z pravej strany poslal Varín do vedenia Peter Hruška. Pre futbalistov Višňového to bola studená sprcha, z ktorej sa už spamätať nedokázali a odchádzajú z Varína bez bodov.

Predmier – Strečno 1:0 (1:0)

Gól: 8. Pobijak. Rozhodoval Plavecký, 200 divákov. ŽK: Husár – Barošinec, Kocian.

PREDMIER: Uríček – Husár, Klus T., Martinka, Pistovčák S., Bačík (85. Hujo), Praženica, Klus M. (22. Rosa), Pistovčák T., Pobijak A., Šebík.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Syrovatka, Bielik, Kosa, Ceplák (81. Melo), Barošinec (77. Sokolovský), Kán (60. Čičmanec), Tučník (60. Kormančík), Kocian (46. Beháň M.), Oberta.

Úvodných tridsať minút zápasu sa nieslo v réžii Predmiera. Snahu domácich pretavil v gól Andrej Pobiják, ktorý využil peknú nahrávku a z piatich metrov umiestnenou strelou otvoril gólový účet zápasu. Druhý polčas bol vyrovnaný a šance na vyrovnanie si vypracovali hostia, no tie nepremenili. V závere už mali domáci toho dosť, ale víťazstvo si ustrážili. Muži Predmiera tak dovŕšili dvanásťbodový víkend Predmieru bez inkasovaného gólu, keď sa po víťazstvách mladších, starších žiakov a dorastencov radovali z víťazstva s čistým kontom aj oni.

Kotešová – Belá 1:3 (0:2)

Góly: 86. Mozolík P. – 29., 45. a 69. Mintách. Rozhodoval Hrobárik, 120 divákov. ŽK: Polko, Stískala – Špirka, Mintách, Krška.

KOTEŠOVÁ: Polko (72. Lejtrich) – Bujný M., Valášek, Jandačka (59. Škorvánek), Kendy P. (46. Papšo), Budiský, Kendy R., Mozolík P., Mikoláš, Stískala, Tabak (76. Patyka).

BELÁ: Tichák – Švec, Šipčiak R., Krška, Laščiak, Kubík, Špirka, Žingora (87. Sekerka), Mintách (70. Kvasnica), Macho, Mihalčatin (90. Kopera).

Kotešová, ťahajúca šnúru piatich víťazstiev, bola proti trápiacej sa Belej v pozícii jasného favorita. Prvý gól zápasu prišiel po polhodine hry, keď si domáci nepostrážili Mintácha a ten prekonal Polka. Hosťujúci kanonier dnes mal svoj deň a o šestnásť minút navýšil vedenie Belej. V druhom polčase sa snažili Kotešovčania znížiť, ale ich snahu prerušil tretím gólom v zápase Mintách. Skóre v závere už len kozmeticky upravil Mozolík. Belá si pripísala druhú výhru po sebe.

Oščadnica – Bytča 1:5 (0:1)

Góly: 77. Poláček – 6. Šamaj, 66., 76. a 81. Karafa, 88. Bajza, R: Jozef Matejčík, 200 divákov, ŽK: 65. Tomáš Podmanický, 49. Juraj Jánošík, 60. Vladimír Vaštík, 26. Martin Pavlík.

BYTČA: Porubčan – Čikota, Gašperík, Šamaj, Karafa (87. Bevelaqua), Mravec, J. Jánošík, Hrtánek (64. Bajza), Gajdošík (54. Šichman), Schwarz, Pavlík (46. Turek).

Hostia sa rýchlo ujali vedenia, v 6. minúte otvoril skóre Šamaj. Do polčasu sa ocitli v šanciach ešte obe strany, sľubné boli najmä dva pokusy Bytče od rohovej zastávky. V preplnenom priestore pred bránkou sa však nik nedokázal zorientovať dostatočne rýchlo a poslať loptu do siete. Diváci tak čakali na gól ďalšiu hodinu, padol opäť do siete Oščadnice. Bytča nakoniec vyhrala suverénne, o jej víťazstve rozhodol trojgólový Karafa.

Ostatné výsledky: Skalité – Zborov nad Bystricou 3:1, Turzovka – Čierne 1:0, Vysoká nad Kysucou – Kysucké Nové Mesto 1:3.

1. KNM 16 11 2 3 35:9 35

2. Vysoká n. K. 16 9 3 4 50:25 30

3. Višňové 16 7 6 3 25:13 27

4. Bytča 16 9 0 7 39:31 27

5. Turzovka 16 8 2 6 44:41 26

6. Čierne 16 8 1 7 34:30 25

7. Kotešová 16 8 1 7 31:29 25

8. Strečno 16 8 1 7 28:28 25

9. Belá 16 6 4 6 34:40 22

10. Skalité 16 6 3 7 26:27 21

11. Predmier 16 6 1 9 25:27 19

12. Varín 16 5 1 10 15:28 16

13. Zborov 16 4 2 10 15:42 14

14. Oščadnica 16 3 1 12 21:52 10