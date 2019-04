Makroteam neudržal vedenie a doplatil na efektivitu

Žilinskí futsalisti si zahrajú o bronz.

6. apr 2019 o 19:25 Tomáš Hládek

Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina 4:3 (1:3)

Góly: 18., 31. a 36. Matheus Ribeiro, 37. Ricardo Camara – 9. a 11. Wellington Torres, 13. André Luiz. Rozhodovali Fischer a Botka, 900 divákov. ŽK: Marlon Luciano, Klema, Ricardo Camara – Lucian Ferreira, Aderson Riquinho, André Luiz. Stav série: 3:0 (Lučenec postúpil do finále).

LUČENEC: Klema (Oberman) – Serbin, Fehérvári, Gustavo Henrique, Marlon Luciano, Petík, Matheus Ribeiro, Greško, Brunovský, Ricardo Camara, Lucas Alves, Kočiš, Keszi.

MAKROTEAM ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Baláž, Škulec.

Úvod patril aj v treťom zápase futsalistom Lučenca, ktorí si vypracovali viacero sľubných šancí po chybách v hre hostí. Tie však mierili vedľa alebo skončili na Kováčovi. Po piatich minútach prišla prvá veľká šanca Žiliny, keď André Luiz po chybe Marlona trafil v tutovke len Klemu. Po tejto šanci sa Žilinčania viac osmelili, vsadili na vyšší pressing a Klema mal viac práce. Po ôsmich minútach najskôr vychytal obrovskú šancu Žilinčanov Klema a vzápätí na opačnej strane vytiahol výborný zákrok Kováč. V deviatej minúte predviedol výborné napádanie Everton Borges, po ktorom sa dostali hostia do prečíslenia a Wellington 40. gólom v sezóne poslal čierno-žltých do vedenia – 0:1. Z hry mali v prvej polovici úvodného dejstva viac domáci futsalisti, ale nebezpečnejší vpredu boli hostia. V jedenástej minúte vyšiel Žiline ďalší brejk a Jose Wellington Matias Torres aj so šťastím navýšil vedenie zverencov Dušana Dobšoviča – 0:2. O minútu rozhodca pomerne prísne odpísal faul proti Žiline. Delovku Lucasa zo štandardky odvrátil s obrovským šťastím na bránkovej čiare po zákroku Kováča Hudek. Ihneď na to šiel Hudek na Klemu, ktorého obišiel, no z ťažkého uhla trafil bočnú sieť. V 13. minúte predviedli Žilinčania krásnu kombinačnú akciu, po ktorej našiel Hudek André Luiza a ten sklzom strelil tretí gól hostí. Štyri minúty pred koncom úvodného polčasu pálil z nebezpečnej pozície Fehérvári, ale Kováč ukázal výborné reflexy. V tej istej minúte skúšali Žilinčania power-play a držali tak domácich držaním lopty ďaleko na dištanc. Dve a pol minúty pred koncom prvého dejstva potrestal zbytočné nedorozumenie medzi Riquinhom a Evertonom Matheus – 1:3. Po minúte sa telom uvoľnil Lucas a jeho delovka sa odrazila od tyče do ihriska. Tlak domácich sa stupňoval, no Marlonove nebezpečné zakončenie v poslednej chvíli zblokoval Hudek. Následne Klema fauloval a to bol šiesty faul Lučenca. Loptu si k exekúcii desaťmetrového kopu postavil Krištofík a jeho prízemnú strelu zastavila pravá tyč. Do šatní tak odchádzali hostia s dvojgólovým vedením.

Druhý polčas začala obrovská šanca Evertona, ktorý namieril len do Klemu. Následne hostia faulovali a k sľubnej štandardke sa opäť postavil Lucas. Po rozohratí zakončoval tesne vedľa Matheus. Následne pekne zasiahol Kováč proti strele Gustava z väčšej vzdialenosti. Vzápätí mal tretiu tutovku v zápase Everton Borges, ale na Klemu opäť nevyzrel. V nasledujúcej minúte predviedol fantastický zákrok proti Matheusovi Kováč. V 26. minúte šiel na Klemu sám André Luiz, no ani ten excelentného gólmana Lučenca neprekonal. V tej istej minúte mohol navýšiť skóre Riquinho, avšak aj on stroskotal vo vyloženej šanci na Klemovi. Po hluchých minútach sa postavil v rozohrávke štandardky Lucas, ktorý našiel Matheusa a Mimel znížil na rozdiel jedného gólu - 2:3. Do hry sa po tomto góle dostali aj Papajčík s Balážom. Vzápätí opäť fauloval André Luiz, čo bol už piaty faul hostí v druhom polčase. Šesť minút pred koncom prepadli hostia, ale Serbin v dobrej pozícii strieľal vedľa. Mimel následne poriadne dusil Makroteam pred vlastnou bránou. Pohrozil však po brejku strelou na opačnej strane Wellington, avšak Klema končekmi prstov jeho strelu vyrazil. Na druhej strane potrestal hrúbku v obrane hostí Matheus a začínalo sa odznova – 3:3. V tej istej minúte zasiahol Lucas Luciana rukou do hlavy, v hre sa pokračovalo a obrovskú šancu hostí zmaril sklzom Riquinho. Žilinčania po vyrovnaní pôsobili ustráchaným dojmom a stáli hlboko na vlastnej polovici. Tri a pol minúty pred koncom strieľal zo stredu nikým nepokrytý Camara a strelou do horných partii poslal bielych prvýkrát v zápase do vedenia. O minútu vrhli futsalisti Makroteamu všetky sily do útoku pri power-play. V poslednej minúte strieľal nad v dobrej pozícii po nahrávke Hudeka z ľavej strany Krištofík. 32 sekúnd pred koncom individuálne prenikol po pravej strane Papajčík, ale Wellington po odrazenej lopte z voleja minul poloodkrytú bránu Lučenca. Snaha žlto-čiernych už gól nepriniesla a do finále tak postupuje Mimel Lučenec.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Je dobojované. Ani v treťom semifinálovom zápase sme neuspeli, hoci sme opäť veľkú časť zápasu viedli, tentokrát dokonca už 3:0 a mohli sme aj viac. V druhom polčase prišiel tradične veľký tlak súpera, ktorý nás donútil k chybám a zabezpečil obrat skóre v prospech Lučenca. Tri minúty pred koncom sme tak opäť museli hrať power-play, no vyrovnať sme už nedokázali. Sme smutní, všetky tri zápasy boli ako "cez kopirák". Vedieme, vypracujeme si veľké množstvo gólových šancí, ktoré nepremeníme. Následne prídu chyby, ktoré súper trestá. Taký je šport. Gratulujeme súperovi k postupu do finále, nám nezostáva iné, ako zabojovať o bronzové medaily.“

Ostatný výsledok: Pinerola Bratislava – Wild Boys 3:2 (stav série: 3:0, do finále postúpila Pinerola).