Mesto odstráni v Lesoparku Chrasť vyše 170 drevín a nahradí ich novými

Mesto Žilina odstráni v Lesoparku Chrasť do konca apríla viac ako 170 napadnutých a poškodených drevín.

4. apr 2019 o 19:26 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Radnica odstráni v Lesoparku Chrasť do konca apríla viac ako 170 napadnutých a poškodených drevín. Na ich mieste vyrastú nové. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Doplnila, že koncom minulého roka našli pracovníci správy Lesoparku Chrasť pri pravidelných ohliadkach stromy napadnuté škodcami. "Smreky ničí lykožrút smrekový a jasene zamorila huba Chalara fraxinea, ktorá sa šíri na Slovensku od roku 2008 a trápi tento druh stromov vo viacerých častiach Žiliny. Výsledkom sú chradnúce a uschýnajúce stromy, náchylné na vyvrátenie alebo zlomenie. Lesnícka ochranárska služba ako orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa preto mestu odporučila odstrániť napadnuté dreviny," vysvetlila Zigová.

"Správa lesoparku je povinná hospodáriť tak, aby boli dodržané princípy ochrany lesa, čo znamená aj spracovávať kalamitu za účelom zamedzenia rozširovania škodlivých činiteľov. V týchto dňoch preto začíname s výrubom napadnutých, odumierajúcich a suchých stromov," uviedol vedúci odboru životného prostredia Mestského úradu v Žiline Andrej Vidra s tým, že výrub je v súlade s predpismi a platným zákonom o lesoch.

Ak by mesto nevykonalo kalamitnú ťažbu, podľa Zigovej by mu ako vlastníkovi a obhospodarovateľovi lesných pozemkov v lesoparku hrozila finančná pokuta. "Výrub stromov vnímame ako veľmi citlivú vec a rovnako to pociťujú Žilinčania. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli o odstraňovaní drevín informovať verejnosť vopred. Rád by som zdôraznil, že výrub je potrebný a na mieste odstránených stromov vysadíme ešte v tomto roku nové stromy," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Dreviny budú vyrezávať v lokalite pri záhradkárskej osade Zaparové pri Solinkách, pri vyhliadke, tenisových kurtoch na ulici Karpatská, detskom areáli a vodárni. "Žiadame návštevníkov o zvýšenú pozornosť a opatrnosť v prípade ťažby dreva. Je nevyhnutné dodržiavať a rešpektovať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich dozor pri výkone lesníckych prác. V prípade pripomienok sa môže verejnosť obrátiť na odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline," uzavrela Zigová.