Rozhodli detaily, zhodujú sa Kováč a Hudek

Nevyužité šance Žilinčanov mrzia.

2. apr 2019 o 22:41 Tomáš Hládek

Žilinčanom sa podarilo otočiť skóre v priebehu dvoch minút po troch strelených góloch. Domácim sa však dvojgólový náskok nepodarilo udržať a do šatní odchádzali celky za stavu 4:4.

„Stalo sa to isté, čo sa stalo v prvom zápase. Mali sme vedenie, ktoré sme neudržali. Možno nám chýba skúsenosť, čo dnes mohlo rozhodnúť. Zápas sa musel divákom páčiť, pretože padlo veľa gólov. Mrzí nás, že do našej brány ich padlo viac,“ hovorí po zápase brankár Makroteam Filip Kováč.

Štyri minúty pred koncom domáci odvolali Kováča z brány. Hostia však strelili rýchle dva góly do opustenej žilinskej brány a o stretnutí bolo rozhodnuté.

„Odvolanie brankára sa nám nevyplatilo, čo je škoda. Ostávali štyri minúty a proti takému súperovi sa vedenie ťažko dobieha,“ dodáva Kováč.

Žilinský brankár upozornil po zápase na detaily, ktoré rozhodli v prospech Lučenca.

„Zameriavame sa na hru zo zatvorenej obrany, čo sa nám celkom darí. Dnes nás to však stalo druhý gól. Zbytočne sme v tom súboji ustúpili a dostali sme súpera na koňa. Sú to maličkosti, ktoré futsalisti hostí vedia premeniť. Sú omnoho skúsenejší tím ako my. Chýbal nám možno kúsok šťastia alebo lepšej koncentrácie,“ dodáva 25-ročný strážca žilinskej svätyne.

Séria pokračuje piatkovým zápasom v Lučenci, v ktorom budú mať futsalisti Makroteamu nôž na krku.

„Do tretieho zápasu si veríme. Nemôžeme vešať hlavy. V Lučenci sme hrali veľmi dobre, keď sme vyhrávali dosť dlho na to, aby sme zlomili priebeh v náš prospech. Potom sme prehrávali, zase sme aj tam dostali góly pri našej power-play. Musíme sa viac zamerať na túto hernú činnosť. Takto to nejde, vedieme o dva góly a necháme si pustiť lacné góly. Toto láme zápasy aj v našich hlavách,“ zamyslel sa na záver Kováč.

Flintu do žita nehádžu

Podľa kapitána žilinského celku, Mariána Hudeka, rozhodli individuálne chyby.

„Do zápasu sme išli s cieľom vyhrať a vyrovnať stav série. Ideme s dvojzápasovou stratou to Lučenca, kde to bude ťažké. Zápas rozhodli individuálne chyby a efektivita v zakončení,“ hodnotí zápas kapitán žlto-čiernych.

Prečítajte si tiež: Oblastný futbal:V druhej triede zmena na vedúcej priečke

Do zápasu vstupovali zverenci Dušana Dobšoviča s taktickým zámerom v obrannej fáze.

„Povedali sme si v kabíne, že chceme hrať zo zatvorenej obrany, čo sa nám aj darilo. Niekedy je to ťažké, keď je hráč dlhšie na ihrisku. Začali nás točiť a padali z toho góly. Pre divákov to bol atraktívny zápas,“ hovorí Hudek.

Flintu do žita Žilinčania nehádžu.

„V Lučenci sú neskutoční diváci, no musíme sa s tým vysporiadať. Zápas sa začína za stavu 0:0 a všetko je ešte otvorené,“ zakončil Marián Hudek.

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 5:8 (4:4)

Góly: 13., 14. a 23. Wellington Torres, 14. Aderson Riquinho, 16. Lucian Ferreira – 1. a 31. Matheus Ribeiro, 16., 37. a 37. Marlon Da Silva, 16. Serbin, 19. a 28. Lucas Dos Santos. Rozhodovali Botka a Matula, 300 divákov. ŽK: Lucian Ferreira, Krištofík – Marlon Da Silva, Serbin, Matheus Ribeiro, Lucas Dos Santos. Stav série: 0:2.

ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Baláž, Škulec.

LUČENEC: Klema (Oberman) – Serbin, Fehérvári, Gustavo Henrique, Marlon Da Silva, Petík, Matheus Ribeiro, Greško, Brunovský, Ricardo Camara, Lucas Dos Santos, Kočiš, Mikuš.