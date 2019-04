V početnej konkurencii získali malí karatisti šesť medailí

Dvakrát sa zablyslo zlato.

3. apr 2019 o 7:00 KARATE KLUB ŽILINA

Uplynulý víkend sa v Myjave konalo druhé kolo Slovenského pohára deti a žiakov v karate, v rámci ktorého zároveň prebehli aj majstrovstvá Slovenska družstiev 8-9 ročných. Turnaje najmladších vekových skupín už tradične bývajú veľmi početne obsadené a inak to nebolo ani tentoraz. 535 štartujúcich z 52 klubov vytvorilo dokopy až 1061 štartov.

Karate klub AC Uniza Žilina na podujatí získal šesť medailí, dve zlaté a štyri bronzové. V začiatočníckej súťaži agility sa zlatom blysla Izabela Bello a v kategórii športového zápasu kumite 10 - 11 ročných ju napodobnil Jakub Pechota, ktorý zvíťazil v 20-člennej kategórii do 35 kg. Obaja zlatí medailisti majú pred záverečným, tretím kolom veľmi dobrú východiskovú pozíciu na celkový triumf v Slovenskom pohári.

Úspešne si tiež počínali Alexander Bello a Mário Pavlovič, ktorí v kategóriách kumite 8-9 ročných do 34 kg, resp. do 30 kg, zhodne obsadili tretie miesta. Bello navyše pridal bronz aj v kategórii agility. Rovnaké umiestnenie získalo aj družstvo chlapcov v rámci majstrovstiev Slovenska družstiev v tejto vekovej kategórii.

Prečítajte si tiež: Gbeľany sa pobijú o historický postup

Chalani štartovali v zložení Alexander Bello, Mário Pavlovič, Oliver Bodnár a Maximilián Krempaský. Po voľnom žrebe v prvom kole sa následnými víťazstvami nad tímami z Partizánskeho a Nitry prebojovali až do semifinále. Tam ich, proti rovesníkom z Trenčína, o postup do finále pripravila len drobná chyba. Po nerozhodnom výsledku na zápasy rozhodovalo pomocné kritérium, ktorým je celkové skóre z jednotlivých zápasov. To, žiaľ, hralo o jediný bod v prospech súpera. Po následnom víťazstve nad Starou Ľubovňou tak Žilinčania obhájili minuloročný bronz.

Výsledky

1. miesto: Bello Izabela (Agility dievčatá 6 ročné) a Pechota Jakub (Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 35 kg pokročilí).

3. miesto: Bello Alexander (Agility chlapci 9 roční), Bello Alexander (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34 kg pokročilí), Pavlovič Mário (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30 kg pokročilí), Team AC UNIZA (kumite mladší žiaci 8 - 9 roční).

5. miesto: Bodnár Oliver (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 26 kg pokročilí), Kampa Martin (Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30k g začiatočníci).

7. miesto: Dršková Nella (Kata dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky), Dršková Nella (Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg), Vrabcová Veronika (Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35 kg pokročilé).