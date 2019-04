Odmietam kolektívnu vinu a paušalizovanie Rómov, hovorí Ľubo Bechný

Je občianskym aktivistom, podpredsedom OZ Proti korupcii a poslancom MZ za obvod Solinky. To mu ale nebráni, aby sa angažoval aj v iných obvodoch, pokiaľ to situácia vyžaduje.

2. apr 2019 o 16:11 Michal Filek

Ľubo Bechný pomáha Rómom už dlhú dobu. „Keď medzi nich chodíte, už to nie je len anonymná skupina. Poznáte ich po mene, poznáte ich skutočné problémy, viete sa vcítiť do ich osudov,“ hovorí. (Zdroj: ARCHÍV Ľ.B.)

Angažoval sa v pomoci obyvateľom Zástrania po zavretí cesty z Tepličky, pomáhal rómskej komunite po zhorení bytovky a deťom po zrušení ZŠ Hollého. MY chceme odtabuizovať niektoré témy a otvorene hovoriť o problémoch tejto marginalizovanej komunity. Položili sme mu v tejto súvislosti niekoľko otázok.

Ako spätne hodnotíte svoj boj s bývalým primátorom Igorom Chomom za lepšie podmienky obyvateľov na Bratislavskej?

- Nerád na to spomínam, stálo ma to veľa nervov a celé mi to pripadalo akoby zo zlého sna. Po zhorení bytovky chcel pán primátor presunúť dočasne ľudí do stanov. Otvorene hovoril, mám na to svedkov, že neprispôsobivých Rómov „vypudíme“ a bude pokoj. Skomplikujeme a sťažíme im tak život, že budú nútení sami odísť. Na moju otázku, kde pôjdu, mi s pokojnou tvárou povedal: Nebojte sa, pán poslanec, každý má nejakých príbuzných v iných mestách, pôjdu za nimi a bude pokoj.

Čo ste mu na to povedali?

- Že sú to naši žilinskí Rómovia a že ako k tomu prídu iné mestá, keď im takýmto krokom spôsobíme problémy. Odmietli sme stany a presvedčili sme ho, aby sme skôr išli smerom k unimobunkám, kde budú mať aspoň poriadnu strechu nad hlavou.

Ale tie sa neosvedčili. Prečo?

- Ony mali byť od začiatku len ako dočasné a núdzové riešenie. Unimobunky nemajú prívod vody a nedisponujú ani sociálnym zariadením. Veľký problém je kúrenie, bunky nie sú zaizolované. Elektrické kúrenie je veľmi drahé a neefektívne, a tak poplatok za bývanie je 200 eur mesačne. Obyvatelia bytoviek na Bratislavskej platia okolo 50 eur mesačne.

Ako je to možné?

- V bytovkách si kúria pevným palivom, ktoré sa dá zaobstarať lacnejšie.

Podarilo sa mi zohnať sponzora, ktorý poskytol brikety niektorým najchudobnejším rodinám.

V unimobunkách sa nedá kúriť pieckou?

- Nie, z bezpečnostného hľadiska. Niekde sa tlačí v jednej unimobunke aj desať ľudí, väčšinou s deťmi. Hrozilo by popálenie, prípadne udusenie. Sú to stavebné bunky, ktoré sa používajú na stavbách počas dňa.

Bolo nutné búrať ďalšie bytovky?

- Toto neviem posúdiť, ale máme viacero signálov, že posudky boli zámerne upravené pre potreby objednávateľa, aby sa bytovky zbúrali. Žiaľ, objektívne to už dnes nik nedokáže zistiť.