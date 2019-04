Výmena mostného uzáveru spôsobí dopravné obmedzenie

Premávka bude usmernená do jedného jazdného pruhu.

2. apr 2019 o 15:12 TASR

Dopravné obmedzenie potrvá do 19. mája. (Zdroj: NDS)

ŽILINA. Výmena mostného záveru čiastočne uzavrela cestu I/60 v úseku mostného objektu v Žiline. Dopravné obmedzenie potrvá od utorka do 19. mája. Informoval o tom žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

Čiastočná uzávera sa konkrétne dotýka vetiev zložitej križovatky ciest I/11 a I/60 v mieste tzv. Slimáku nad podchodom pre chodcov. Ide o ľavobrežnú vetvu v smere od Popradu do Čadce, ako aj vetvu ľavobrežná-estakáda v smere od Popradu na Bratislavu a opačne. Uzavretá bude vždy časť vetvy, pričom prejazdná šírka voľného jazdného pruhu bude 3,5 metra. Dĺžka uzávery predstavuje maximálne 100 metrov. Čiastočná uzávera cesty potrvá do 19. mája do 14:00 hod.

"Cestná premávka bude usmernená dočasným dopravným značením a dopravnými zariadeniami do jedného jazdného pruhu o šírke 3,5 metra. V prípade potreby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky náležite ustrojenými a poučenými osobami," uviedol Moravčík.

Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia a osôb riadiacich premávku.