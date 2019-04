Dôchodkyňu na námestí v Bytči dohrýzol pes

Veľký vlčiak pravdepodobne ušiel v nedeľu ráno svoju majiteľovi. Pani Šelmeková kráčala po námestí do kostola. Namiesto toho skončila v nemocnici, keď ju napadli dva psy.

BYTČA. Pani Šelmeková má 65 rokov. Nikdy nič podobné nezažila. Myslela si, že prežije nedeľu ako každú inú. Hneď ráno sa plánovala ísť pomodliť do kostola. Tam už ale nedošla. A to mala obrovské šťastie, že jej pomohli ľudia z neďalekej bytovky. Konkrétne jeden muž krikom odohnal psov, ktorí ju hrýzli.

„Ráno o štvrť na osem som kráčala po námestí do kostola. Vtom pribehli dva psy a začali ma hrýzť. Bol to obrovský šok. Kričala som o pomoc. Na balkóny bytovky vyšli ľudia. Jeden pán na psov začal kričať, aby ich odohnal. Našťastie odišli,“ hovorí pre MY Žilinské noviny pani Šelmeková.

Podľa jej opisu bol jeden zo psov tibeský, a ten druhý obrovský vlčiak. „Vyzeral ako malý medveď,“ opísala nám ho jedna zo svedkýň. „Hrýzli ma, zvalili ma na zem, a tam ma hrýzli ďalej. Sanitka ma odviezla na pohotovosť. Mám dosť veľa štichov, dali mi aj dlhu. V stredu som bola na preväz, dlahu mi dali už dole,“ povedala nám vo štvrtok napadnutá dôchodkyňa, ktorá mala v tomto prípade naozaj šťastie v nešťastí.