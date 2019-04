Tomáš Klus: Namiesto žúru sa po koncerte venujeme saune

Už o niekoľko dní štartuje český pesničkár Tomáš Klus slovenské turné k novému albumu SpOlu. V šiestich mestách odznejú novinky aj najväčšie hity. Na koncertoch mu bude hosťovať Slovák Juraj Hnilica. S predplatným MY Žilinských novín môžete získať dva lístky na koncert v Žiline.

1. apr 2019 o 14:40

ŽILINA. Získajte dve vstupenky na koncert Tomáša Klusa v Žiline, ktorý sa uskutoční 13. apríla v Event House v Žiline. Ak sa poponáhľate a budete medzi prvými, môžete získať po dva lístky na tento koncert. Jeden lístok je v hodnote 20 eur. Je potrebné, aby ste si MY Žilinské noviny predplatili na celý rok. Odmeníme prvých ôsmich z vás. Predplatné si môžete dať v redakcii My Žilinské noviny na Námestí Andreja Hlinku 1. do 12. 4.

Tomáš Klus je známy nielen vďaka svojej tvorbe, ale rovnako tak aj vďaka nie často vídanému prístupu k životu a dianiu okolo nás. Album SpOlu sprevádza aj singel Tichá voda, ktorý hovorí o súboji s neprístupnosťou a o ostychu ľudí prehovoriť.

Prečítajte si tiež: Allegretto Žilina 2019: Energia a nadšenie mladých hudobníkov z celého sveta

„Každý z nás má v sebe obrovský potenciál uskutočniť svoj život ako šťastný človek. Jediné, čo mu stojí v ceste, je človek sám. Nedôvera vo vlastnú jedinečnosť, to je tichá, pokojná voda. Tá, keď prehovorí, môže prelomiť všetky tie hrádze, ktoré si okolo seba staviame na obranu pred druhými ľuďmi,“ povedal T. Klus.

Novinkový album SpOlu obsahuje aj nové spracovania, nové hudobné možnosti, napríklad využitie simulácie sitaru.

„Keď sme album natáčali, cielene sme aranžovali tak, aby sme boli schopní zahrať to rovnako aj naživo. Som zástancom toho, že pesničkárstvo, ktoré robím, musím byť predovšetkým autentické. To, čo autor prežíva práve teraz, by mal prezentovať svojmu publiku. A ja som teraz SpOlu, preto budeme hrať celý nový album, preložený best of výberom,” prezradil Tomáš Klus.

Pred samotným štartom aktívnej prípravy bol Tomáš Klus pre svoje okolie i verejnosť niekoľko dní nedostupný. „Bol som v tme. Je to stará jogínska prax, kedy sa meditační majstri ukrývali na dlhú dobu v jaskyniach a hľadali vyslobodenie. Tma je skvelé zrkadlo, do ktorého si človek projektu sám seba. Máte tam možnosť vysypať všetky zásuvky vo svojej hlave a srdci, preusporiadať ich obsah, nepotrebné veci vyhodiť a zachovalé sprehľadniť. Tma robí jasno,“ povedal Klus.

Aj požiadavky umelca a jeho cieľovej skupiny na turné Spolu sú pomerne netradičné: „Namiesto ‚mejdanu‘ sa väčšinou po koncerte venujeme saune. Máme v skupine deväť detí, naučili sme sa odpočívať.“

Tomáš Klus od 7. apríla 2019 odohrá postupne koncerty turné Spolu v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Poprade a Košiciach. „To sa nedá publikovať,“ smial sa T. Klus pri otázke o najkurióznejšej veci, ktorá k nemu počas turné priletela na pódium. Ktovie, či zbierka takýchto vecí bude počas najbližších slovenských koncertov rozšírená. Vstupenky na jednotlivé koncerty sú k dispozícii v predajnej sieti Predpredaj. Hosťom turné bude slovenský spevák Juraj Hnilica. V Žiline sa predstaví 13. 4. 2019 v Event House.