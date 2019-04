Regionálny futbal: Šláger kola v Stráňavách, v piatoligovom derby vyhrala Kotešová

Pozrite si, ako dopadli zápasy vo IV. a V. lige.

1. apr 2019 o 15:32 Tomáš Hládek

IV. liga

Stráňavy – Bánová 2:3 (0:1)

Góly: 63. Janči L., 89. Chrachala – 4. Harman, 82. Jasenovský, 90. Mráz. Rozhodoval Šottník, 250 divákov. ŽK: Ďuratný T., Bukovčan – Horecký.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Kubica, Janči M. (37. Hanuliak), Lajš, Ivan, Janči L., Bukovčan, Pleva (67. Rolček), Ďuratný T., Zajac, Chrachala.

BÁNOVÁ: Kosa – Lazar, Štefánik, Kubena, Mráz, Horecký, Cisárik, Jasenovský, Harman (67. Bendík), Ďurica (58. Kincl), Švikruha (77. Ďuratný D.)

V Stráňavách sa stretli dva celky ašpirujúce na celkové víťazstvo v štvrtej lige. Šláger kola, ktorý mohol veľa napovedať k ďalšiemu priebehu súťaže, začali lepšie zverenci Michala Molnára, ktorí sa ujali vedenia v štvrtej minúte po zakončení Harmana. Snaha domácich o vyrovnanie bola korunovaná gólom Lukáša Jančiho v 63. minúte. Dramu priniesol záver zápasu. Bánová najskôr viedla po góle Jasenovského. Stráňavci sa nevzdávali, bojovali a vyrovnali minútu pred koncom zápasu. Rozuzlenie zápasu prišlo v nadstavenom čase, keď si domáci nepostrážili najlepšieho strelca súťaže Juraja Mráza, ktorý rozhodol o cenných troch bodoch pre Bánovú.

Závažná Poruba – Teplička nad Váhom 0:0

Rozhodoval Ježík, 150 divákov. Bez kariet.

TEPLIČKA: Kořínek – Surma, Maliňák, Beniač, Labuda, Jánošík, Mrázik (87. Jaššo), Padala (77. Gajdošík), Dzirbík, Rybárik, Cingel (65. Šutovský).

Teplička sa mohla v prípade víťazstva dostať na druhé miesto tabuľky štvrtej ligy. Navyše, Závažná Poruba čaká na víťazstvo už šesť zápasov. Od úvodu zápasu nechcel ani jeden z celkov spraviť zbytočnú chybu a inkasovať gól. Snahu hostí o gól marila nie ideálna finálna fáza. Domáci sa na gól taktiež nezmohli, a tak si celky rozdelili body po bezgólovej remíze.

Dolný Kubín – Rosina 2:0 (2:0)

Góly: 12. Zanovit, 18. Trojanović. Rozhodoval Mosor, 250 divákov. ŽK: Hruboš, Pudík, Gajdoš E.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška, Hruboš, Jaroš, Kadik, Riecky, Turský, Gajdoš M., Gajdoš E., Kubík (79. Bolibruch).

Rosina pricestovala do Dolného Kubína v oklieštenej zostave, so štrnástimi hráčmi. Podobne ako v úvodnom zápase jarnej časti, nevyšiel Rosine vstup do zápasu ani proti Kubínu. Najskôr sa v dvanástej minúte presadil Zanovit a o šesť minút zvyšoval vedenie Oravčanov Srb Trojanović. Po zmene strán mohol navýšiť skóre Trojanović, no na 3:0 nedal. Rosina odchádza z Kubína bez bodov.

Ostatné výsledky: Staškov – Belá-Dulice 5:2, Diviaky – Žabokreky 0:2, Bobrov – Makov 2:1, Rajec mal voľno.

1. Bánová 14 9 1 3 43:17 31

2. Stráňavy 14 7 3 4 29:19 24

3. Teplička 14 7 2 5 21:13 23

4. Žabokreky 14 5 5 4 18:18 20

5. Belá-Dulice 14 5 5 4 28:31 20

6. Staškov 14 5 4 5 35:34 19

7. Rajec 13 5 3 5 24:22 18

8. Bobrov 14 5 3 6 19:24 18

9. Dol. Kubín 14 5 3 6 20:26 18

10. Rosina 14 5 2 7 23:28 17

11. Z. Poruba 14 4 5 5 23:31 17

12. Makov 13 4 4 5 19:23 16

13. Diviaky 14 2 1 11 20:36 8

V. liga

Višňové – Turzovka 0:0

Rozhodoval Melicher, 100 divákov. ŽK: Rovňaník P., Špulica (TURZOVKA).

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Štefunda, Mano, Sventek, Majtanik, Ťažký (26. Štefanica O., 75. Kurucár), Došlík, Papajčík (75. Majtán), Turský, Tandara (63. Štefanica A.).

V súboji tímov z hornej polovice tabuľky sa hral v úvode vyrovnaný futbal. Višňové sa tlačilo dopredu, ale domácim hráčom chýbala efektivita v zakončení. V záverečnej pätnásťminútovke ešte skúšal domáci kormidelník premiešať zostavu striedaniami, ale želaný efekt to neprinieslo. Stovka divákov gól nevidela.

Bytča – Kotešová 0:2 (0:2)

Góly: 8. Valášek, 44. Mikoláš. Rozhodoval Bánovský, 250 divákov. ŽK: Gašperík – Budiský, Krajči, Daniš.

BYTČA: Porubčan – Bajza, Čikota, Gašperík (46. Hrtánek), Šamaj, Karafa, Mravec, Malík, Špánik (71. Pavlík), Jánošík, Bevelaqua (37. Gajdošík).

KOTEŠOVÁ: Polko – Jandačka, Bujný M., Daniš, Valášek, Mozolík P. (73. Patyka), Kendy R., Krajči (81. Kendy P.), Budiský (65. Stískala), Mikoláš, Tabak.

Prvý vzájomný zápas týchto tímov sa skončil najtesnejším víťazstvom 1:0 pre Kotešovú. O derby platí, že nemá favorita a inak to nebolo ani dnes. Hosťom vyšiel lepšie vstup do zápasu, keď sa šikovne presadil Valášek. V závere polčasu si domáci nepostrážili bývalého hráča Bytče Mikoláša a do šatní sa šlo za stavu 0:2. Druhý polčas sa niesol v snahe Bytče o zvrátenie nepriaznivého stavu stretnutia, ktorá však ku gólu neviedla. Bytča sa po prehre prepadla v tabuľke za Kotešovú.

Belá – Varín 4:1 (1:0)

Góly: 25. Šipčiak S., 53. Mintách, 85. a 90. Mihalčatin – 54. Kadrliak. Rozhodoval Náther, 150 divákov. ŽK: Šipčiak R. – Ferjanec, Hruška T., Kadrliak.

BELÁ: Tichák – Švec, Šipčiak R., Šipčiak S., Krška, Laščiak, Kubík, Špirka, Franek, Žingora, Mintách.

VARÍN: Ružička – Repáň, Hruška T., Ferjanec, Lopušan, Koňušiak P., Zimen, Chebeň, Williger, Kadrliak, Cvacho.

Belá vyhrala z posledných jedenástich zápasov len jeden, no v súboji s Varínom chcela pridať piate víťazstvo v sezóne. Plány domácich začal napĺňať Samo Šipčiak gólom v 25. minúte. Po zmene strán navýšil vedenie Belej Mintách. Iskierku nádeje pre hosťujúci Fatran vykresal Kadrliak. Definitívu výsledku dal dvoma gólmi v závere stretnutia striedajúci 19-ročný Miroslav Mihalčatin.

Strečno – Skalité 2:1 (0:0)

Góly: 75. Kán, 87. May – 63. Kubica. Rozhodoval Rohoň, 220 divákov. ŽK: Ilovský, Syrovatka – Kubica. ČK: 79. (po druhej ŽK) Kubica (SKALITÉ).

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Ilovský, Syrovatka, Bielik, Beháň J. (15. Kán, 80. Čičmanec), Melo (68. Kocian), Oberta, Kosa (65. Svrček), Ceplák, Barošinec (75. May).

Na prvý gól si museli vyše dve stovky divákov počkať až do druhého dejstva. Po 63 minútach spravili domáci v obrane chybu a hostí poslal do vedenia Tomáš Kubica. Trénerovi Strečna vyšli v tomto zápase striedania. Najskôr vyrovnával v 75. minúte Kán, ktorý nahradil Jakuba Beháňa. Navyše, v 79. minúte putoval po druhej žltej karte predčasne pod sprchy Kubica. Tri minúty pred koncom využil početnú prevahu striedajúci Angličan v drese Strečna Liam May, ktorý rozhodol o troch bodoch pre Strečno.

Kysucké Nové Mesto – Predmier 1:0 (1:0)

Góly: 29. Beliančín (z 11 m), R: Michal Železňák, 150 divákov, ŽK: 88. Martin Praženica, 61. Ján Kačáni, 29. Samuel Pistovčák, 32. Andrej Pobijak, 71. Tomáš Mizera.

PREDMIER: Uríček – T. Klus, Praženica, M. Klus (75. M. Pobijak), Popelka, S. Pistovčák, Bačík (85. Hujo), Šebík, Rosa, T. Pistovčák, A. Pobijak.

Futbalisti MŠK Kysucké Nové Mesto privítali na domácej pôde Predmier. Domáci sa netaja postupovými ambíciami , a tak k zápasu pristúpili zodpovedne. 150 divákov videlo jediný gól, z penalty ho na ich radosť strelil Beliančin. Vďaka zaváhaniu Vysokej nad Kysucou sa zverenci Petra Sedúcha dostali na čelo štvrtoligovej tabuľky.

Ostatné výsledky: Čierne – Vysoká nad Kysucou 1:1, Zborov nad Bystricou – Oščadnica 2:0.

1. KNM 15 10 2 3 32:8 32

2. Vysoká n. K. 15 9 3 3 49:22 30

3. Višňové 15 7 6 2 24:11 27

4. Čierne 15 8 1 6 34:30 25

5. Kotešová 15 8 1 6 30:27 25

6. Strečno 15 8 1 6 28:27 25

7. Bytča 15 8 0 7 34:30 24

8. Turzovka 15 7 1 7 43:41 23

9. Belá 15 5 4 6 31:39 19

10. Skalité 15 5 3 7 23:26 18

11. Predmier 15 5 1 9 24:27 16

12. Zborov 15 4 2 9 14:39 14

13. Varín 15 4 1 10 13:27 13

14. Oščadnica 15 3 1 11 20:47 10