Ukážte, ako jete tresku podľa seba a vyhrajte jej ročné zásoby

Celé sa to začalo domácim experimentom, o ktorý sa postaral obľúbený zabávač a moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval.

1. apr 2019 o 12:58

Jednu z najtypickejších slovenských špecialít, tresku, obľubuje 9 z 10 Slovákov. V klasickej kombinácii s rožkom jej nič nechýba. Určite má však veľa z vás aj svoje originálne chute a spôsoby, ako si ju zvyknete naservírovať. Inšpirujte sa „Zmätenou treskou“ od Ryba Žilina, spravte fotku, s čím tresku jete a zapojte sa do veľkej aprílovej výzvy na Instagrame, aká tu ešte nebola. Až 21 z vás má šancu vyhrať zásoby legendárnej žilinskej špeciality na celý rok.

Celé sa to začalo domácim experimentom, o ktorý sa postaral obľúbený zabávač a moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval. V chladničke mal téglik žilinskej tresky a vedľa lístky čerstvej mäty. „Neviem prečo, ale skrslo mi v hlave, čo tak tieto dve veci skombinovať. Úplne ma dostalo, aký nečakaný zážitok to bol. Mäta dodala treske extra sviežu chuť,“ povedal nám Junior, ktorý sa s týmto objavom hneď pochválil kamarátovi, televíznemu šéfkuchárovi Martinovi Záhumenskému. „Trvalo mi takmer rok, kým som ho presvedčil, aby to skúsil tiež. Po dlhom naťahovaní sa to podarilo a Martin mi dal ako človek od fachu skutočne za pravdu, že toto gastronomické kombo je niečo fenomenálne,“ vysvetlil ešte moderátor, ktorý sa o tom pozdieľal aj vo vysielaní Fun rádia a na Instagrame.

A práve takto si príbeh „Zmätenej tresky“ všimol aj jej najväčší výrobca, Ryba Žilina. Spolu s Juniorom a Martinom vznikol nápad, do ktorého chce žilinský producent teraz vtiahnuť aj vás. Kombinácia tresky s mätou je totiž len jeden príklad z mnohých, ktorý naznačuje, že existuje veľa spôsobov, ako a s čím všetkým sa dá naša tradičná špecialita vychutnať. „Tieto vody sme sa rozhodli prebádať novou, hravou výzvou. Voláme milovníkov nášho legendárneho produktu k tomu, aby ukázali svetu, ako jedia tresku podľa seba. Obzvlášť oceníme, keď nám dajú vedieť aj o neobvyklých, ale za to zaujímavých kombináciách, ktoré stojí za to vyskúšať,“ vyzýva generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík.

Ako vyhrať tresku na celý rok

Za prvé si otvorte téglik našej tresky a doprajte si ju tak, ako ju máte skutočne najradšej. Urobte jednoduchú fotku a pridajte ju cez váš profil na sociálnu sieť Instagram. Na to, aby ju vedel organizátor súťaže zaregistrovať, treba použiť pri označení buď #treskapodlaseba alebo #zmatenatreska a samozrejme mať svoje konto verejné. Nezabudnite pritom zakliknúť aj sledovanie profilu Ryba Žilina na Instagrame @treska_zilina, cez ktorý vám budú robiť z času na čas chute na špeciality zo žilinského závodu. Zapojiť sa takto môžete od 1. do 14. apríla.

Spolu s Juniorom a Martinom Záhumenským následne vyberie Ryba Žilina 14 najoriginálnejších, skutočne „jedlých“ kombinácií a ich autorov bohato odmení. Počas nasledujúcich 12 mesiacov vám budú domov chodiť pravidelné zásoby našej Tresky Exklusiv, o ktoré sa môžete deliť so svojou rodinou a priateľmi.

Tu sa však výzva nekončí. Víťazné kombinácie si dvaja ambasádori našej kampane podelia medzi sebou do svojich tímov a pustia sa do vzájomného „Súboja chutí“. Ten bude prebiehať formou siedmich duelov a v každom sa proti sebe postavia dve originálne treska-kombá. V tejto fáze, ktorá bude trvať od 15. do 30. apríla, sledujte pravidelne profil @treska_zilina na Instagrame, budete môcť testovať doma práve súťažiace kombinácie tresky a prideľovať hlasy svojim favoritom. Spomedzi hlasujúcich v každom z duelov vyžrebuje Ryba Žilina vždy jedného z vás, kto získa rovnako štedrú nádielku tresky na celý rok.

Ak ešte stále váhate, či do toho ísť... možno vás „nakopne“ toto video.

Kompletné pravidlá súťaže „Treska podľa seba“ nájdete tu. Všetkým vám držíme palce.