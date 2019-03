Makroteam má po druhom zápase nôž na krku

Stretnutie prinieslo atraktívny futsal s množstvom gólov.

31. mar 2019 o 14:19 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 5:8 (4:4)

Góly: 13., 14. a 23. Wellington Torres, 14. Aderson Riquinho, 16. Lucian Ferreira – 1. a 31. Matheus Ribeiro, 16., 37. a 37. Marlon Da Silva, 16. Serbin, 19. a 28. Lucas Dos Santos. Rozhodovali Botka a Matula, 300 divákov. ŽK: Lucian Ferreira, Krištofík – Marlon Da Silva, Serbin, Matheus Ribeiro, Lucas Dos Santos. Stav série: 0:2.

ŽILINA: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Lucian Ferreira, Wellington Torres, Aderson Riquinho, André Luiz, Everton Borges, Zaťura, Papajčík, Baláž, Škulec.

LUČENEC: Klema (Oberman) – Serbin, Fehérvári, Gustavo Henrique, Marlon Da Silva, Petík, Matheus Ribeiro, Greško, Brunovský, Ricardo Camara, Lucas Dos Santos, Kočiš, Mikuš.

Druhé semifinálové stretnutie sa začalo lepšie pre zverencov Mariána Berkyho, keď už po pár sekundách potrestal chybu žilinskej defenzívy Matheus Ribeiro. Hra patrila v úvodných minútach druhému celku po základnej časti a Kováča poriadne natiahol projektil Ribeira. Po následnom rohu zachránila futsalistov Makroteamu pravá tyč. V tretej minúte sa ocitol sám pred Kováčom Ricardo Camara, no vo veľkej šanci netrafil bránu. Futsalisti v žlto-čiernom vážnejšie ohrozili Klemu až po vyše štyroch minútach, keď Borges strieľal tesne vedľa. Po ôsmich minútach hry sa ocitol sám pred Klemom Papajčík, ale výbornú nahrávku Krištofíka na gól nepremenil. Vzápätí nebezpečnú situáciu na druhej strane zmaril Kováč. V polovici prvého polčasu zastavila nenápadnú akciu Žilinčanov žrď po strele Luciana. O tri minúty bolo vyrovnané, keď rýchlu kombinačnú akciu zakončil Wellington – 1:1. Berky reagoval oddychovým časom. Lučenčania následne podnikli rýchly brejk, ktorý obetavým sklzom zmaril Wellington. Brazílčan svojim zákrokom založil rýchly protiútok na druhej strane a Riquinho poslal zverencov Dušana Dobšoviča do vedenia. V tej istej minúte spravili po výkope hostia hrúbku v rozohrávke a Wellington dal na 3:1. Štyri minúty pred koncom polčasu domáci pristúpili veľmi laxne k agilnému Marlonovi a bolo znížené. V tej istej minúte prišla strieľaná prihrávka z pravej strany, ktorá zaskočila Kováča a bolo vyrovnané. To však v tejto minúte nebolo všetko. Po výkope Žiliny našiel Wellington kolmicou Luciana a domáci opäť viedli – 4:3. Následne šiel Everton sám na Klemu, ale dlho signalizovanú strelu ľavačkou Klema s prehľadom prečítal. Minútu pred koncom prvého dejstva si pokryl loptu telom dobre stavaný Lucas, obtočil sa okolo Luciana a Kováč bol v roli štatistu.

Aj úvodu druhého z polčasov patril Lučencu. Marlon sa pekne preštrikoval cez hráčov Makroteamu, avšak mieril vedľa. O slovo sa tak prihlásil najlepší strelec súťaže Wellington Torres, ktorý prekonal Klemu – 5:4. Ihneď po výkope mali Žilinčania obrovskú šancu na zvýšenie náskoku. Wellingtonov pokus skončil na brvne, od ktorého sa lopta odrazila pred Evertona, ale ten trafil v priestore voľnej brány len jedného z vracajúcich sa Lučenčanov. V 27. minúte po peknom priťuknutí od Hudeka, skúšal mieriť medzi Klemove nohy Krištofík, ale hosťujúci brankár nohy včas dal k sebe. Domácich potrestal za zlú efektivitu Lucas, ktorý využil zmätok v domácej obrane. O minútu sa ocitol sám pred Klemom v tutovke Hudek, ktorý však trafil len brankára hostí. V 31. minúte predviedol ďalší teatrálny pád Brazílčan Lucas a rozhodca Botka správne zareagoval žltou kartou. O pár sekúnd prešiel ako nôž maslom cez domácu obranu Matheus a Lučenec viedol – 5:6. Štyri minúty pred koncom siahli domáci k hre bez brankára. To využili hostia a dvoma rýchlymi gólmi do prázdnej brány ukončili snahu žlto-čiernych o vyrovnanie. Po týchto góloch sa stretnutie už len dohrávalo. Makroteam má tak pred zápasom v Lučenci nôž na krku.

Dušan Dobšovič (Makroteam Žilina): „Zápas sme začali zle, keď sme hneď v prvej minúte inkasovali po defenzívnej chybe, na ktorú sme pred zápasom zvlášť upozorňovali. Opäť sa hralo vo vysokom tempe, obojstranne agresívne. V trinástej minúte prišla naša skvelá chvíľka a tri góly v sieti súpera. V tejto chvíli sme boli správne naštartovaní. Následne však zohrala veľkú úlohu taktická nedisciplinovanosť, počas ktorej sme sa zbytočne chceli "naháňať" za ďalším gólom, zbytočný pressing, "prepadnutie v defenzíve" a inkasované dva góly. Hoci sme sa ešte raz ujali vedenia, do kabín sa odchádzalo s vyrovnaným skóre a v kabíne sme museli vysloviť nespokojnosť. Do druhého polčasu sme mali ideálny nástup a opäť sme získali vedenie. V tejto fáze sme hrali dobre, súpera sme držali na dištanc, no niekoľko šancí na skórovanie zostalo nevyužitých. To však platilo iba do polovice druhého polčasu, kedy sa potvrdilo staré známe "nedáš - dostaneš". Efektivita hostí bola opäť vysoká. Podobne ako v Lučenci využili takmer všetky nami ponúknuté príležitosti. Ďalší obrat v skóre, tentokrát na stranu hostí, nás donútil ísť do power-play. Po našej nevyužitej šanci na vyrovnanie prišiel gól do našej prázdnej brány a bolo rozhodnuté. O týždeň v Lučenci musíme byť konečne absolútne efektívni v koncovke, aby sme semifinálovú sériu predĺžili. Práve tento parameter rozhodol oba semifinálové duely v prospech hostí. Nevešiame hlavy, urobíme všetko pre to, aby sme ešte Lučenec privítali v Žiline.“

Ostatný výsledok: Wild Boys - Pinerola 1:3 (Stav série: 0:2).