Ako dopadli prezidentské voľby v Žiline a okolí?

Zuzana Čaputová alebo Maroš Šefčovič? Pozrite si kompletné výsledky prezidentských volieb v Žiline a okolí. Kto získal v obvodoch najviac hlasov?

31. mar 2019 o 3:48 SME.sk

BRATISLAVA. V 2. kole prezidentských volieb zvíťazila kandidátka Zuzana Čaputová so ziskom celkovo 1 056 582 hlasov (58,4 percent). Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov (41,6 percent).

V žilinskom kraji sa vo voľbách 2. kola zúčastnilo 242 896 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 44,38 percent.

Ak by sa voľby konali iba v tomto kraji, voľby by vyhrala Zuzana Čaputová so 123 803 hlasmi (51 percent).

V okrese Žilina voľby vyhrala Zuzana Čaputová so ziskom 33 742 hlasov (55,5 percent).

Pozrite si kompletné výsledky 2. kola prezidentských volieb 2019.

Výsledky 1. kola prezidentských volieb

V žilinskom kraji sa na voľbách 1. kola prezidentských volieb zúčastnilo 301 694 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť 53,63 percent.

V žilinskom kraji získala Zuzana Čaputová 101 389, čo predstavuje 33,8 percent, Maroša Šefčoviča volilo 60 373 občanov (13,6 percent).

Celkovou víťazkou prvého kola sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 870 415 hlasov (40,57 percent), do druhého kola obyvatelia Slovenska poslali aj Maroša Šefčoviča, ktorý zaznamenal 400 379 hlasov (18,66 percent).

Ako sa volilo v ostatných žilinských obvodoch?

Pozrite si podrobnejšie výsledky prezidentských volieb v Žiline a okolí.