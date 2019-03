Čo očakávajú voliči z Hôrok od nového prezidenta?

O svojich očakávaniach hovorili náhodne oslovení obyvatelia obce len tri kilometre vzdialenej od Žiliny.

30. mar 2019 o 14:00 Branislav Koscelník

(zdroj: )

Igor Kačiak st.

"Prezident by mal priniesť zmenu vo všetkých oblastiach. V dnešných časoch je to obzvlášť dôležité. Vieme, kam sme sa dostali. Odchýlili sme sa od toho, čo sme si vydobyli v roku 1989. Ján Kuciak nás vyzliekol donaha. Po Kuciakovi sme mali plné námestia. To bolo kvôli zmene v spoločnosti, pretože sme riadne vybočili."

(zdroj: )

Lukáš Chovanec

"Nový prezident by nás mal reprezentovať minimálne tak, ako ten doterajší. Mal by sa prezentovať svojou slušnosťou a obyčajnosťou. Mal by vystupovať ako bežný človek. Nemal by sa zapájať do politických bojov. Myslím si, že prinesie tendenciu k zmene pomerov, i keď to môže ešte trvať dlho. Procesy sú naštartované. Je tlak na politikov, sú pod väčšou kontrolou. Politici majú slúžiť nám, nie my im."

(zdroj: )

Anna Vojteková

Mal by robiť pre ľudí, a starať sa. Veď čo potrebujeme od prezidenta a vlády? Len to, aby sme sa mali lepšie. Dnes sa nemáme z čoho rozhadzovať, naša generácia bola naučená žiť skromne. Mal by v parlamente usmerniť poslancov, aby sa nehádali.

(zdroj: )

Peter Michalovič

"Nový prezident by nemal rozdeľovať spoločnosť. Mal by ľuďom otvoriť oči. A čo sa týka smerovania, mal by myslenie ľudí ťahať smerom na západ, hoci netvrdím, že východ je zlý. Mal by dohliadať, aby bola vyvodená zodpovednosť za kauzy, ktoré sme tu mali posledných desať rokov a mal by dozrieť, aby sa dotiahli do konca. Aby sa nastolil poriadok, dodržiavali sa zákony a aby Slovensko bolo právnym štítom."

(zdroj: )

Ivo Dupala

"Prezident má u nás bohužiaľ obmedzené právomoci a tak nemôže skoro nič. Potešilo by ma, keby sa aj nový prezident správal ako Andrej Kiska - transparentne, správne, nezaujato. Dôležitá je jeho reprezentatívna funkcia. Vystupovanie musí byť k veci, na úrovni., nemá nikoho urážať a atakovať.

(zdroj: )

Mirka Kyselová

Mal by sa riadiť požiadavkami ľudí a plniť to, čo sľúbil v predvolebnom programe. Má sa zaujímať o potreby normálnych občanov. Jeho názor má znieť verejne tak, aby ho všetci občania počuli. Problémy by mal riešiť diplomaticky.