V Hôrkach očakávajú volebný nápor až v podvečer

Volebné správanie miestnych voličov ovplyvňuje blízkosť Žiliny.

30. mar 2019 o 12:42 Branislav Koscelník

Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk



HÔRKY. V Hôrkach pri Žiline nič nenasvedčuje, že sobota je sviatok demokracie. Ľudia využívajú slnečnú sobotu na jarné práce v záhrade. Po dedine sa ozýva hluk motorovej píly. Pracovníčky obecného úradu rozdávajú Hôrčanom na ihrisku kompostéry.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Svoj hlas už odovzdal Šefčovič, odvolili aj prezidenti Kiska a Schuster

Vo volebnej miestnosti je pokoj. Do jedenástej hodiny prišlo odvoliť v prezidentských voľbách 115 z celkového počtu 634 zapísaných voličov.

„Očakávame, že najväčšia vlna voličov príde v popoludňajších hodinách. Ľudia využívajú pekné počasie na prácu v záhradkách. Pred dvoma týždňami chodili voliči priebežne,“ vracia sa k prvému kolu volieb prezidenta predsedníčka okrskovej volebnej komisie Anna Schmigerová.

Pred dvoma týždňami prišlo v Hôrkach k volebnej urne 57 percent oprávnených voličov. Na tamojšie pomery je to nadpriemerná účasť. Členky komisie očakávajú, že dnes ich bude menej.

Stavebný boom

Z jednej strany lemuje výhľad z Hôrok rad bytoviek na žilinskom sídlisku Hájik, ktorý sa zdá byť na dosah. Z druhej pretína krajinu ešte nedostavaná diaľnica D1.

Aj keď žijú Hôrky vidieckym spôsobom života, dedina ťaží z toho, že leží v tesnej blízkosti Žiliny. Tri kilometre od krajského mesta dávajú miestnym omnoho viac príležitostí na prácu, ale aj na kontakt s umením, športom a zábavou.

Prečítajte si tiež: Hlasovať prišli Slováci z Viedne, Prahy, ale i Argentíny

Rozrastajúce sa Hôrky sa stávajú žilinským satelitom. Rýchlym tempom tu rastú nové domy i celé ulice. Pokoj v tesnej blízkosti mesta láka nových osadníkov. Len za minulý rok narástol počet obyvateľov asi o 38, v tomto roku pribudli ďalší dvanásti. Podľa februárových údajov v Hôrkach žije 845 ľudí.

„Máme sedem rozvojových zón a ešte stále je dosť miesta na stavanie. Predpokladám, že stavebný boom sa tak skoro neskončí,“ tvrdí starostka Erika Mojáková. Podľa nej už museli školu, do ktorej chodia žiaci zo štyroch obcí, o niekoľko tried rozširovať. Škôlka má veľkú kapacitu, ale aj tu už prijímajú iba dieťa s trvalým pobytom.

Žiadajú zmenu

Hôrky nie sú typická obec, poukazuje na tesné väzby so Žilinou mladý miestny rodák Ivo Dupala. „Prišli tu mladé rodiny. Preto aj výsledky hlasovania sa viac podobajú na mesto.

Ľudia majú dosť toho, čo tu bolo. Vládnutia jednej strany. Je treba zmenu.“

Do volebnej miestnosti prišla skupina žien. Svoju občiansku povinnosť si prišli odkrútiť hneď po tom, ako sa stretli pri modlitbe v kostole. Kostolníčka Anna Vojteková do svojho hlasovania dáva nádej, že prezident zabezpečí lepší život. Skloňuje pojem zmena.

O zmene hovorí aj o generáciu mladší Peter Michalovič. „Ľudia už vidia, čo sa v tejto krajine deje a to aj starší, aj mladší. Hádam aj slepý by to videl. Ľudia už majú plné zuby zlodejiny, nefunkčné súdnictvo,“ hovorí priamo.

Celú reportáž z obce Hôrky prinesieme v pondelok v tlačenom vydaní MY Žilinské noviny.